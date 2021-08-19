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10:32 (мск), источник: Life.ru

На Сахалине заметили аномальные скопления медведей

В устьях рек собирается по 10−12 животных, караулящих горбушу. Хотя в это время они уже давно должны были уйти вверх за нерестом и питаться не только рыбой, но и лесными ресурсами.

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Аномальные для этого времени скопления медведей в устьях рек северо-востока Сахалина, включая заповедные, наблюдаются в эти дни, сообщает группа волонтёров, работающих в региональном государственном заказнике «Восточный». Учёные объясняют это тем, что нерестилища важнейших рек острова остаются полупустыми, и это при активно идущем промысле горбуши.

В реках Венгери и Пурш-Пурш, сообщает «Экологическая вахта Сахалина» наблюдается сильнейший дефицит нерестовой горбуши. Уровень заполнения рек здесь не превышает 10 процентов. В связи с этим, в устье каждой из двух рек наблюдается по 10−12 медведей, которые не собираются, как положено, уходить в глубь заказника. Обычно в это время они уже распределяются по всему протяжению рек, питаясь не только рыбой, но и ягодами и другой растительной пищей. Так, следуя за горбушей вверх по рекам, они осваивают и растительные ресурсы, что обеспечивает нормальный процесс накопления жира на зиму.

Чтобы помочь животным, экологи призвали закрыть промысел и «дать рыбе отнереститься».

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