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05:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Инфекционист оценил вероятность полного прекращения циркуляции коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов усомнился в полном прекращении циркуляции коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: Reuters

«Полная элиминация вируса вряд ли возможна», — оценил эпидемиолог.

Он пояснил, что до сих пор неизвестно, от какого животного передалась человеку новая коронавирусная инфекция.

По словам Горелова, нулевое животное было не только источником SARS-CoV-2, но и резервуаром, от которого произошла межвидовая передача вируса.

Данные аспекты предстоит изучить, отметил инфекционист.

Ранее Горелов рассказал о последствиях коронавируса. По словам специалиста, к ним относятся сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

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