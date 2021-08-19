05:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Инфекционист оценил вероятность полного прекращения циркуляции коронавируса
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
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«Полная элиминация вируса вряд ли возможна», — оценил эпидемиолог.
Он пояснил, что до сих пор неизвестно, от какого животного передалась человеку новая коронавирусная инфекция.
Данные аспекты предстоит изучить, отметил инфекционист.
Ранее Горелов рассказал о последствиях коронавируса. По словам специалиста, к ним относятся сосудистые нарушения, острый коронарный синдром, инсульт, когнитивные нарушения (например, потеря памяти), эндокринные нарушения, патологии легких и ЖКТ, так как клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.