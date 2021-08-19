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10:45 (мск), источник: Life.ru

США ввели ограничение на число авиапассажиров из Китая

Это ответ на решение китайских властей в отношении американской United Airlines. Однажды её рейсом в КНР прибыло пять человек с коронавирусом.

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Источник: AP 2021

Вашингтон потребовал от авиакомпаний КНР ограничить количество пассажиров в течение предстоящих четырёх недель. Министерство транспорта заявило, что количество летящих в США на бортах китайских перевозчиков не должно превышать 40% от вместимости воздушных судов.

«Мы решили на период в четыре недели ограничить загрузку каждого из четырёх авиаперевозчиков КНР 40 процентами», — сказано в заявлении.

С 23 августа по 19 сентября ограничения вступят в силу по очереди: с 23 по 29 августа — на рейсы Air China, с 30 августа по 5 сентября — на рейсы China Eastern Airlines, с 6 по 12 сентября — на рейсы China Southern Airlines, с 13 по 19 сентября — на рейсы Xiamen Airlines.

Меры были приняты в ответ на решение китайских властей в отношении американской United Airlines. КНР ввела ограничения по причине того, что у пяти пассажиров, летевших 21 июля рейсом этой компании из Сан-Франциско в Шанхай, оказались положительные тесты на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.
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