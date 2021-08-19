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08:04 (мск), источник: Известия

Центр имени Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»

В центре им. Гамалеи Минздрава России удалось разработать вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», который модифицирован специально под штамм «Дельта» коронавируса. Об этом сообщил «Интерфаксу» в четверг, 19 августа, глава учреждения, академик РАН Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — заявил Гинцбург.

Однако еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины, отметил ученый.

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«Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта"-штамма, а будет ли она лучше (существующих препаратов — Ред.) против «Дельта"-штамма, априори никто сказать не может», — признал Гинцбург.

17 августа для борьбы с «Дельта"-штаммом Гинцбург порекомендовал после двух инъекций вакцины Pfizer использовать в качестве третьего компонента «Спутник Лайт». Он уточнил, что эффективность прививки Pfizer против штамма «Дельта» составляет только 40%. Поэтому векторный вариант вакцины, к которому относится «Спутник Лайт», поможет увеличить защиту от мутации.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
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