12:40 (мск), источник: РБК
Ученые оценили эффективность вакцинации против тяжелого COVID
У полностью вакцинированных от коронавируса риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз. К такому выводу пришли ученые из
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Завершившие полный курс вакцинации от COVID-19, но
В работе приняли участие исследователи из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и других научных учреждений. Она стала одним из первых независимых исследований эффективности вакцинации против коронавируса, в том числе
В своей работе ученые опирались на информацию из работающих в
Исследования проводилось методом «случай-контроль»: в группу «случаев» включались пациенты, которые из сортировочного центра направлялись на госпитализацию, а в контрольную группу — направленные на амбулаторное лечение. При этом авторы исследования собрали информацию о статусе прививки тех и других (сколько получено доз, сколько прошло дней после вакцинации) — больные самостоятельно сообщали эту информацию.
При этом ученые использовали несколько определений прививочного статуса. Так, полностью вакцинированным считался пациент, который получил две прививки и прошло 14 дней прежде, чем он заразился коронавирусом и попал в сортировочный центр. Статус частично вакцинированного присваивался тем пациентам, которые сообщили о полученной ими не менее чем за 14 дней до попадания в центр первой дозе вакцины.
В исследовании анализировались среди прочего данные КТ легких и уровень сатурации (насыщении крови кислородом) заболевших. Авторы уточняют, что они не спрашивали больных о том, какой именно вакциной они прививались, но приводят следующие официальные данные: к 27 июля 96% (более 1 млн) жителей
Эффективность вакцины против тяжелого течения COVID-19 составляет 81%, то есть шансы тяжело заболеть после полного курса вакцинации снижаются в 5 раз, объясняет ключевой вывод исследования один из его авторов, директор центра «Института междисциплинарных медицинских исследований» Европейского университета Антон Барчук. Частично вакцинированные защищены от госпитализации на 35%; таким образом, одной дозы для оптимальной защиты до момента введения второй дозы, вероятно, недостаточно, говорит он.
С чем связана несколько более высокая эффективность вакцинации женщин, исследователи затруднились сказать.
Кроме того, авторы обратили внимание, что чем старше невакцинированный пациент, тем выше вероятность его госпитализации, в то время как у вакцинированных пациентов такая вероятность была минимальна для всех возрастов, и пожилые люди не стали исключением. Таким образом, вакцинация — эффективный способ защиты пожилых людей, которые наиболее уязвимы к заболеванию COVID-19, говорится в исследовании.
Егор Губернаторов