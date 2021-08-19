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12:08 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперты объяснили внешний вид талибов

Первые полосы мировых СМИ заполнены фотографиями лидеров и бойцов запрещенной в России группировки «Талибан». Одетые в шаровары, длинные рубахи и тюрбаны, они смотрят со снимков подведенными сурьмой глазами.

Источник: AP 2021

«Газета.Ru» с помощью экспертов рассказывает, как у талибов появилась такая мода.

Подводить глаза сурьмой — это давняя традиция в некоторых районах Афганистана.

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«Это исторически сложилось — в частности, сурьма использовалась как антисептик, — рассказал “Газете.Ru” директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. — В основном, это используют пуштуны. А талибы — это сельские пуштуны со старыми пуштунскими традициями».

Как уточнил Нессар, подведенные глаза — вовсе не отличительный признак самих талибов и с воззрениями членов группировки они никак не связаны.

«Использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов Афганистана, особенно в горах — и не только у пуштунов, хотя могло быть ими инспирировано», — подтвердил «Газете.Ru» антрополог, исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин. По его словам, это делается не повсеместно, «хотя в отдельных районах распространено широко. Причем в ход едва ли идет западная косметика — “лишь сурьма” (»накреза«), по старинке».

По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка, солнца. А детей она бережет от сглаза.
Святослав Каверин

Подводка кайалом — толстым карандашом, который в традиционных условиях изготавливается на основе сульфида свинца и растительных масел, — используется в Западной Африке, на юге Азии и на Ближнем Востоке. Макияж, придающий мимике выразительность, был известен еще в Древнем Египте и соседних ранних государствах.

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В исламской культуре подводке придается особенное значение: в мусульманских текстах можно найти рекомендации наносить на глаза сурьму для улучшения зрения и лучшего роста ресниц, которые давал своим последователям пророк Мухаммед — говорится, что он сам наносил ее на веки.

В священный месяц Рамадан, например, в Йемене, нанести подводку — отдельный ритуал, который проходят и для красоты, и ради предполагаемого терапевтического эффекта от нанесения красной и черной подводки на веки. Как говорил в 2018 году агентству EFE житель Йемена Али Аль Битар, наносивший в Рамадан макияж желающим в Великой мечети в Сане, многие верующие обязательно проходят через косметическую процедуру, чтобы «вернуться домой со свидетельством, что они молились в Великой мечети».

Хотя у россиян мужской макияж может вызывать ассоциации с группой Army Of Lovers, сурьма не указывает прямо на половую ориентацию, которая может оказаться любой.
Святослав Каверин

Между тем, факт, что талибы используют подводку для глаз, в начале 2000-х поражал американских и британских военных — они воспринимали это как безусловное свидетельство гомосексуальности бойцов «Талибана» и их склонности к педофилии.

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«Подобный образ был ярко представлен в афганском кинофильме “Усама” (2003, реж. Сиддик Бармак). Также можно вспомнить колоритные фотосерии в макияже или с оружием и цветами, которые немецкий фотограф Томас Дворжак положил в основу фотовыставки и книги “Taliban” (2003). Щекотливая тема рассмотрена в документе “Pashtun Homosexuality Report” (2009) и в фотосерии “Guns and Roses” (2010) от Брэна Симондсона».

В 2013 году британский политолог Ниви Манчанда раскритиковала стремление Запада представить талибов как «извращенцев», выступая на конференции в Сан-Франциско.

В пример она привела статью The Telegraph под названием «Педофилия культурно принята в Южном Афганистане» 2011 года, свидетельства американских солдат, которые говорили, что педофилия там — это «образ жизни», и выражения из материалов The New York Times вроде «пуштунская одержимость содомией» и «странная тяга у многих к подводке для глаз». По мнению Ниви Манчанды, этот взгляд был слишком однобоким и обусловлен западными представлениями о маскулинности, не предполагающими накрашенных глаз.

«Одежда талибов — длинная рубаха, жилет, шаровары, тюрбан — это традиционный наряд пуштунов», — объяснил Омар Нессар. Но это не значит, что каждый, кто одет пуштунскую одежду, автоматически выглядит как талиб.

Например, шерстяной берет-паколь, называемый у нас «пуштункой», — далеко не всегда оказывается свидетельством принадлежности его обладателя к воинственной группировке, пришедшей к власти в Афганистане, или к пуштунскому народу.

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«Паколь происходит с востока, это горные районы на севере Пакистана, а талибы происходят с юга, — рассказал Святослав Каверин. — Первоначально этот головной убор носили читральцы и другие народности горных княжеств. Незадолго до раздела Британской Индии в 1947 году читральцы стали развивать торговлю в городе Пешаваре, а к 1950-м наладилась бойкая торговля изделиями из мягкой шерсти горских овец особой местной породы. Тогда и начинается достаточно широкое ношение паколей восточными пуштунами в Пешаваре и Кабуле, и в прочих местах между ними».

По словам исследователя, шерстяной берет приобрел большую популярность в 1980-е на востоке Афганистана и в пуштунских районах Пакистана. «Солдаты ОКСВА назвали паколь “пуштункой”, поскольку поначалу плотнее сталкивались с боевиками этой национальности, — объяснил Святослав Каверин. — Следует отметить, в 1990-х он стал характерным признаком “северных” моджахедов — противников талибов, предпочитавших черный тюрбан (также в ходу разные платки и круглые шапочки)». Если же на фотографиях и встречаются талибы в «пуштунках», то это — «горцы из районов вдоль афгано-пакистанской границы на востоке, это Зона племен», — уточнил антрополог.

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