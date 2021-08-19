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11:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Какие слова и выражения раздражают на работе?

Журнал Inc.Russia и компания HeadHunter, опросив 2 тыс. занятых в разных сферах, составили список слов и выражений, которые сильнее всего раздражают коллег на работе.

Источник: AP 2021

Среди слов фигурируют «отфидбэчить» (дать обратную связь), «человечек», «вкусный» (в оборотах «вкусный дизайн», «вкусная картинка») и «крайний» (в значении «последний»). В списке много англицизмов и интернет-сленга: «менеджерить», «челендж» (вызов), «кейс» (случай). Но хватает и привычных нам слов в переносных или изменённых значениях: «токсичный», «зашло», «прокачать», «активности», «вовлечённость», «продуктивность».

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Главная раздражающая фраза — «Я на колле» (аналог «Я на вызове», 35% негативных отзывов). На втором месте — «Я вас услышал» (34%) и «Ретроградный Меркурий» (31%). Упоминанием этого термина, пришедшего из астрологии, люди пытаются иронично объяснить свалившиеся на них проблемы. Также режут слух фразы «Припарковать вопрос», «Голосом поговорить». Есть и избитые выражения: «Доброго времени суток», «Мы же взрослые люди», «Взять на карандаш», «Заранее спасибо» и др. С англицизмами всё понятно, но почему люди так нервно реагируют на «вкусный» или, к примеру, «Я вас услышал»?

«Мне кажется, слово “вкусный” как метафора превратилось в штамп. Его сейчас используют в любой ситуации: “вкусный текст”, “вкусный фильм” и даже “вкусный дизайн”! А штампы всегда раздражают своей пустотой и претенциозностью: они лишь притворяются интересными. В результате возникает эффект манерности, который многим неприятен, — говорит кандидат филологических наук, соавтор книги “Русский без нагрузки” Ксения Туркова. — А выражение “Я вас услышал” раздражает тем, что на практике часто обозначает обратное: начальник (а эту фразу обычно говорят руководители) произносит эти слова, чтобы тут же забыть о просьбе подчинённого и вообще не обращать на него внимание. Есть и ещё один нюанс. Часто глаголы в прошедшем времени используются в русском языке в значении приказа (»Ну-ка быстро сел на место! «) или в значении настоящего (»Ну пока! Обнял! «). Вот эти “обнял” и “услышал” показывают нам как бы уже состоявшееся действие, которого на самом деле, возможно, и не было».

Во время загрузки произошла ошибка.
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