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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны самые известные снимки, навсегда вошедшие в историю (фото)

Ежегодно 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В честь этого праздника мы собрали для вас легендарные снимки.

«Вид из окна в Ле Гра» (фр. Point de vue du Gras), фотограф Жозеф Нисефор Ньепс, 1826 год

Этот черно-белый снимок, представляющий из себя гелиогравюру, считается первой в мире фотографией, снятой с натуры. Снимок был создан французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826 году (по другим данным — в 1827-м) на пластинке, покрытой слоем битума.

«Бульвар дю Тампль», фотограф Луи Дагер, 1839 год

Эта фотография Бульвара дю Тампль в Париже была сделана французским химиком, изобретателем и одним из создателей фотографии Луи Дагером. Этот снимок вошел в историю как первое фото с запечатленным на ней человеком. Так как для создания картинки требовалось около 10 минут, все движущиеся объекты из кадра пропали. Однако Дагеру удалось снять человека, которому чистили ботинки и который все это время сидел неподвижно.

«Первый в мире рентгеновский снимок», фотограф Вильгельм Конрад Рентген, 22 декабря 1895 года.

Первый в истории человечества рентгеновский снимок был сделан немецким физиком в его лаборатории в 1895 году. «Моделью» стала жена ученого Анна Берта Рентген, чью руку с кольцом он и запечатлел на рентгеновском снимке. За это фото и свое открытие Рентген в 1901 году получил Нобелевскую премию.

«Лиля Брик», фотограф Александр Родченко, 1925 год

Этот знаменитый портрет светской львицы и музы Маяковского Лили Брик был сделан фотографом Александром Родченко для серии советских рекламных плакатов «Покупайте книги Ленгиза». На нем она предстает в образе примерной труженицы-активистки. И если сам плакат вспомнят не многие, то оригинальное фото для него стало классикой советской фотографии.

«Обед на небоскребе», фотограф неизвестен, 20 сентября 1932 года

Фотография, на которой запечатлены одиннадцать обедающих рабочих, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров, была сделана во время строительства RCA Buildings, являющегося частью Рокфеллер-центра. Авторство снимка приписывалось двум фотографам: Льюису Хайну, который вел фотолетопись строительства Эмпайр-стейт-билдинг в 1931 году и Чарльзу Клайду Эббетсу. Однако проведенные экспертизы не подтвердили этих догадок.

Источник: Nationaal Archief

«Катастрофа дирижабля “Гинденбург”», фотограф Сэм Шер, 6 мая 1937 года

Этот снимок, включенный журналом Time в список 100 самых важных фотографий в истории человечества, был сделан на авиабазе Лейкхерст в городе Манчестер-Тауншип в США. При попытке совершения посадки дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 секунды. В результате катастрофы погибло 35 человек на борту и 1 рабочий на земле. Из десятков фотографий, сделанных на месте трагедии, именно это фото попало на обложку Life, а в 1969-м на обложку дебютного альбома группы Led Zeppelin.

Источник: LoC

«Знамя Победы над рейхстагом», фотограф Евгений Халдей, 2 мая 1945 года

Этот снимок является частью одноименной серии советского военного корреспондента Евгения Халдея, сделанных на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента по заданию Фотохроники ТАСС. К моменту съемки уже закончились уличные бои, и Берлин был полностью занят советскими войсками. На снимке запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.

Источник: AFP 2021

«Поцелуй на Таймс-сквер», фотограф Альфред Эйзенштадт, 14 августа 1945 года

Одна из самых известных фотографий-символов окончания Второй мировой войны. Снимок был сделан на Таймс-сквер в Нью-Йорке. На нем запечатлен американский моряк Гленн Макдаффи, целующий медсестру Эдит Шейн, одетую в белое платье. Поцелуй был совершенно спонтанным, и эта пара больше не встречалась — ни до ни после.

«Дали Атомикус», фотограф Филипп Халсман, 1948 год

Этот портрет художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, зависшего в воздухе, был снят американским фотографом латвийского происхождения Филиппом Халсманом в 1948 году. На создание сюрреалистического портрета ушло шесть часов работы и 28 дублей.

Источник: AFP 2021

«Портрет Альберта Эйнштейна», фотограф Артур Сассе, 14 марта 1951 года

Самый знаменитый портрет выдающегося ученого был сделан после вечеринки в честь его 72-го дня рождения, которую Эйнштейн отмечал с друзьями в Принстонском клубе в Нью-Йорке. За весь вечер Эйнштейн устал улыбаться фотографам, а потому на очередную просьбу Сассе он показал язык. Снимок был опубликован в прессе и так понравился ученому, что он попросил несколько копий для себя. Кстати, несколько лет назад это фото ушло с молотка за 125 тысяч долларов.

Источник: AP 2021

«Белое платье Мэрилин Монро», фотограф Сэм Шоу, 15 сентября 1954 года

Фото голливудской актрисы в белом платье, развевающемся от ветра над вентиляционной шахтой метро, стало культовым. Кадр был сделан на съемках комедии «Зуд седьмого года». Изначально сцена снималась на Манхэттене, на углу 52-й улицы и Лексингтон-авеню, но из-за большого количества зевак ее было решено переснять в павильоне киностудии The 20th Century Fox. Именно там и получился этот знаменитый снимок.

Источник: Reuters

«Героический партизан», фотограф Альберто Корда, 5 марта 1960 года

Самый известный портрет кубинского революционера Эрнесто Гевара де ла Серна (более известного как Че Гевара) был сделан на траурном митинге в Гаване. Однако снимок стал популярен лишь спустя семь лет после смерти Че Гевары. Итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли, которому фотограф Альберто Корда подарил копию снимка на память, выпустил плакаты с портретом революционера. Фото стало символом борьбы за свободу.

Источник: AP 2021

«Мохаммед Али после нокаута Сонни Листона», фотограф Нил Лейфер, 25 мая 1965 года

Один из самых известных спортивных снимков в истории был сделан фотографом Нилом Лейфером после завершения второй встречи Сонни Листона и Мохаммеда Али 25 мая 1965 года. Мохаммед Али поразил всех, нокаутировав соперника уже на второй минуте, а после победного удара кричал ему: «Вставай и борись!». Именно этот момент и запечатлел Лейфер.

Источник: NASA

«Базз Олдрин на Луне», фотограф Нил Армстронг, 20 июля 1969 года

Один из самых знаменитых «космических» снимков был сделан во время первой в истории высадки человека на Луну в ходе американской миссии «Аполлон-11». Фото астронавта Базза Олдрина было сделано «первым человеком на Луне» Нилом Армстронгом.

Источник: AP 2021

«Неизвестный бунтарь», фотограф Джефф Уайднер, 5 июня 1989 года

Снимок был сделан репортером Ассошиэйтед Пресс Джеффом Уайднером с шестого этажа гостиницы «Пекин» утром после подавления военными народных протестов. Когда колонна танков покидала площадь Тяньаньмэнь в Китае, им навстречу вышел молодой человек с авоськами, из-за которого танки остановились. Существует версия, что «бунтарем» был 19-летний студент одного из пекинских университетов Ван Вэйлинь.

Источник: AP 2021

«Падающий человек», фотограф Ричард Дрю, 11 сентября 2001 года

Один из самых известных снимков, сделанных во время террористической атаки на Всемирный Торговый центр в Нью-Йорке. Фото было сделано фотографом «Ассошиэйтед Пресс» Ричардом Дрю 11 сентября 2001 года в 9 часов 41 минуту 15 секунд по местному времени. На фотографии запечатлен неизвестный человек, выпрыгнувший из окна небоскреба и падающий вниз головой.

Екатерина Гура

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