11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые известные снимки, навсегда вошедшие в историю (фото)
Ежегодно 19 августа отмечается Всемирный день фотографии. В честь этого праздника мы собрали для вас легендарные снимки.
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Этот
Эта фотография Бульвара дю Тампль в Париже была сделана французским химиком, изобретателем и одним из создателей фотографии Луи Дагером. Этот снимок вошел в историю как первое фото с запечатленным на ней человеком. Так как для создания картинки требовалось около 10 минут, все движущиеся объекты из кадра пропали. Однако Дагеру удалось снять человека, которому чистили ботинки и который все это время сидел неподвижно.
Первый в истории человечества рентгеновский снимок был сделан немецким физиком в его лаборатории в 1895 году. «Моделью» стала жена ученого Анна Берта Рентген, чью руку с кольцом он и запечатлел на рентгеновском снимке. За это фото и свое открытие Рентген в 1901 году получил Нобелевскую премию.
Этот знаменитый портрет светской львицы и музы Маяковского Лили Брик был сделан фотографом Александром Родченко для серии советских рекламных плакатов «Покупайте книги Ленгиза». На нем она предстает в образе примерной
Фотография, на которой запечатлены одиннадцать обедающих рабочих, сидя на балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров, была сделана во время строительства RCA Buildings, являющегося частью
Этот снимок, включенный журналом Time в список 100 самых важных фотографий в истории человечества, был сделан на авиабазе Лейкхерст в городе
Этот снимок является частью одноименной серии советского военного корреспондента Евгения Халдея, сделанных на крыше здания полуразрушенного нацистского парламента по заданию Фотохроники ТАСС. К моменту съемки уже закончились уличные бои, и Берлин был полностью занят советскими войсками. На снимке запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.
Одна из самых известных
Этот портрет
Самый знаменитый портрет выдающегося ученого был сделан после вечеринки в честь его 72-го дня рождения, которую Эйнштейн отмечал с друзьями в Принстонском клубе в
Фото голливудской актрисы в белом платье, развевающемся от ветра над вентиляционной шахтой метро, стало культовым. Кадр был сделан на съемках комедии «Зуд седьмого года». Изначально сцена снималась на Манхэттене, на углу 52-й улицы и
Самый известный портрет кубинского революционера Эрнесто Гевара де ла Серна (более известного как Че Гевара) был сделан на траурном митинге в Гаване. Однако снимок стал популярен лишь спустя семь лет после смерти Че Гевары. Итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли, которому фотограф Альберто Корда подарил копию снимка на память, выпустил плакаты с портретом революционера. Фото стало символом борьбы за свободу.
Один из самых известных спортивных снимков в истории был сделан фотографом Нилом Лейфером после завершения второй встречи Сонни Листона и Мохаммеда Али 25 мая 1965 года. Мохаммед Али поразил всех, нокаутировав соперника уже на второй минуте, а после победного удара кричал ему: «Вставай и борись!». Именно этот момент и запечатлел Лейфер.
Один из самых знаменитых «космических» снимков был сделан во время первой в истории высадки человека на Луну в ходе американской миссии «Аполлон-11». Фото астронавта Базза Олдрина было сделано «первым человеком на Луне» Нилом Армстронгом.
Снимок был сделан репортером Ассошиэйтед Пресс Джеффом Уайднером с шестого этажа гостиницы «Пекин» утром после подавления военными народных протестов. Когда колонна танков покидала площадь Тяньаньмэнь в Китае, им навстречу вышел молодой человек с авоськами,
Один из самых известных снимков, сделанных во время террористической атаки на Всемирный Торговый центр в
Екатерина Гура