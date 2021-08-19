14:26 (мск), источник: ТАСС
Крах консерваторов. 30 лет назад случился «августовский путч»
Политические события тех лет определили дальнейшую судьбу многих стран и до сих пор не имеют однозначной оценки.
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Ровно 30 лет назад группа представителей высшего советского руководства попыталась захватить власть в СССР, чтобы остановить начавшиеся в стране преобразования. На несколько дней путчисты отстранили от власти президента Михаила Горбачева, ввели режим ЧП и сформировали новый правящий орган — Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Попытка номенклатуры вернуться в прошлое потерпела неудачу. Во многом
К концу 90-го года почти все республики СССР, в том числе и Российская Федерация, объявили о своем «суверенитете». В те дни значение этого слова оставалось туманным, но ясно было одно — республики не желают, как прежде, подчиняться приказам из центра.
Несмотря на то что на прошедшем 17 марта 1991 года всесоюзном референдуме более 76% советских граждан высказались за сохранение СССР, это не помогло остановить постепенный распад государства.
Желая обеспечить хотя бы формальное единство бывших республик, Михаил Горбачев готовился заключить Союзный договор между Россией, Украиной, Белоруссией, Азербайджаном и пятью государствами Центральной Азии (так называемый формат 9+1). Другие республики СССР — Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Молдавия — к тому моменту отказались от участия в этом процессе и взяли курс на полную независимость.
Социалистический союз должен был превратиться в новый союз суверенных республик. Обсуждение этой трансформации проходило в резиденции Горбачева в
План президента сводился к тому, чтобы превратить СССР в федерацию из равноправных и независимых государств, с сохранением единой оборонной и финансовой политики. Для этого требовалось заключить союзное соглашение, избрать центральный управляющий аппарат и его президента.
Однако консервативное крыло партийного руководства СССР полагало, что договор приведет к окончательному распаду страны. Ведь уже первый из «основных принципов» соглашения — «Каждая республика — участник договора является суверенным государством» — выглядел в их глазах как приговор единству страны. Ничего общего с прежним Союзом это уже не имело. К тому же Горбачев якобы пошел на поводу у Ельцина — самого непримиримого своего оппонента на
Союзный договор и последующие за ним перестановки фактически означали, что СССР терял управление не только экономикой и финансами, но и силовым блоком.
18 августа, когда до первого этапа подписания документа оставалось два дня, представители консервативного лагеря посетили находившегося в Крыму Горбачева и потребовали отказаться от соглашения и ввести в стране чрезвычайное положение.
По одной из версий, лояльные путчистам военные насильно блокировали президента СССР в его резиденции в Форосе. Однако, как рассказал в интервью RT бывший личный охранник Горбачева
Важно отметить, что в саботаже
«Августовский путч» 1991 года стал столкновением консерваторов и демократов, где в роли невольного арбитра выступил президент Горбачев, наблюдавший за исходом битвы из резиденции в Форосе.
После отстранения Горбачева путчисты объявили в стране режим ЧП, ввели запрет на массовые мероприятия, а в Москву, окрестности Ленинграда, Таллин, Тбилиси и Ригу ввели войска. Несмотря на танки и бронетранспортеры, жители крупных советских городов выступили против переворота. Массовые протесты прошли в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, Свердловске, Новосибирске, Тюмени и других городах.
В Москве у Дома Советов РСФСР (Белый дом) собралось несколько тысяч «защитников демократии».
Президент РСФСР Борис Ельцин и его единомышленники стали центром сопротивления ГКЧП. Они отказались подчиняться путчистам и объявили их действия «антиконституционными». Также Ельцин взял на себя полномочия главнокомандующего Вооруженными силами на территории России и создал Министерство обороны РСФСР.
Выступление Ельцина на танке возле Белого дома в 1991 году стало символом сопротивления «старой власти» и рождения «новой России».
Несмотря на то что военные получили команду не прибегать к силовым действиям, в столице все же пролилась кровь. В ночь на 21 августа при столкновении противников ГКЧП с войсками в центре Москвы погибли трое митингующих — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Это были единственные человеческие жертвы за те несколько дней политического хаоса.
Несмотря на решительные действия в самом начале, путчисты так и не смогли выработать дальнейший план действий. Представители комитета не предъявили никакой четкой экономической программы, не объяснили, как именно будут спасать страну от кризиса и нехватки продовольствия, обещая лишь навести эфемерный «порядок». Во многом провал ГКЧП связан с имиджевой неудачей. Внешний вид путчистов, манера публичных выступлений и партийная риторика напоминали гражданам о временах застоя и холодной войны. Символом тех событий стала бесконечная трансляция по центральным каналам балета «Лебединое озеро». Несмотря на то что ГКЧП взял под контроль телевидение и другие СМИ, он не смог извлечь из этого ресурса никаких преимуществ.
В результате ГКЧП не получил ожидаемой поддержки населения и высших военачальников СССР. Неодобрение действиям ГКЧП выразили и зарубежные политики, в том числе президент США Джордж Буш — старший и европейские лидеры. Иностранная пресса расценила действия путчистов как попытку подавить зарождающуюся советскую демократию. На третий день путча, 21 августа, министр обороны СССР Дмитрий Язов отдал приказ о выводе войск из столицы.
Часть путчистов отправилась в Форос к Михаилу Горбачеву, чтобы найти способ совместно преодолеть кризис. Однако президент отказался от переговоров. Возглавлявший ГКЧП Геннадий Янаев 21 августа подписал указ о роспуске органа и недействительности всех его решений. В тот же день указ об отмене распоряжений ГКЧП издал Борис Ельцин, а прокурор РСФСР Валентин Степанков вынес постановление об аресте его членов.
В ночь на 22 августа самолет с Михаилом Горбачевым приземлился в Москве. Вскоре основные члены ГКЧП —
После провала путча в августе 1991 года члены ГКЧП были арестованы, но впоследствии амнистированы. Единственным, кто не принял амнистию и предстал перед судом, оказался замминистра обороны Валентин Варенников. Позже его оправдали. Участвовавшие в тех событиях глава МВД СССР Борис Пуго, маршал Сергей Ахромеев и управделами ЦК КПСС Николай Кручина покончили с собой вскоре после провала путча.
Союзный договор, который Михаил Горбачев пытался заключить с бывшими советскими республиками, так и не был подписан. Вскоре и сам Горбачев отказался от власти и уступил место реформаторам. Вместо Союзного договора Россия, Украина и Белоруссия заключили Беловежское соглашение, ставшее последним аккордом в существовании СССР.
Окончательный крах остатков советской власти оказался лишь вопросом времени. Кульминацией этого процесса стал конституционный кризис 1993 года, когда сторонник немедленных экономических преобразований Ельцин столкнулся с противодействием народных депутатов.
Последние не желали расширять полномочия президента, меняя советскую конституцию, а также ратифицировать Беловежское соглашение.
С помощью указа № 1400 Ельцин попытался разогнать Верховный Совет и созвать вместо него выборы в новый двухпалатный парламент — Федеральное собрание РФ. Депутаты посчитали это решение неконституционным и попытались отстранить президента. Однако Ельцина поддержали силовики.
На этот раз борьба политических элит выплеснулась на улицы и в отличие от событий августа 91-го закончилась беспорядками, вооруженными столкновениями и как итог — многочисленными жертвами.
4 октября 1993 года по приказу президента после танкового обстрела войска взяли штурмом здание Белого дома, которое удерживали народные депутаты. Это стало очередной и окончательной победой Ельцина над стражами советской системы и началом новой главы в современной российской истории.
Дмитрий Беляев