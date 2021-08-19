Житель Еврейской автономии забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей

Внутри подозрительного предмета полицейские обнаружили личные вещи и 15 млн рублей наличными, сообщили в управлении МВД по Еврейской автономной области. Забывчивый владелец поставил чемодан возле машины, а потом отвлёкся на звонок и уехал без вещей и миллионов.
Одиноко стоящий чемодан сразу заприметили соседи. «Утром, выйдя на работу, я обратил внимание, что на стоянке возле соседнего дома стоит чемодан. Пластиковый, хороший. Я подумал, что кто-то грузится на дачу или на море. Через пару часов заехал по работе в свой двор и снова обратил внимание: стоит тот же чемодан на том же месте», — рассказал один из полицейских, вскрывавших кофр.
Обнаружив пропажу, владелец чемодана позвонил жене. Женщина выглянула в окно и увидела, что около забытой вещи уже стоят полицейские, рассказали в региональном управлении МВД.
Предприниматель, торопившийся в командировку, вернулся назад. Его вместе с женой пригласили в отдел МВД, где взяли объяснения и вручили потерянное имущество. Супруги поблагодарили полицейских и пообещали внимательнее следить за своими вещами.