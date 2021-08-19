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11:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Житель Еврейской автономии забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей

В Биробиджане предприниматель, уезжая в командировку, забыл захватить чемодан. Пластиковый кофр несколько часов простоял во дворе. На место направили оперативно-следственную группу.

Источник: ГУ МВД

Внутри подозрительного предмета полицейские обнаружили личные вещи и 15 млн рублей наличными, сообщили в управлении МВД по Еврейской автономной области. Забывчивый владелец поставил чемодан возле машины, а потом отвлёкся на звонок и уехал без вещей и миллионов.

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Одиноко стоящий чемодан сразу заприметили соседи. «Утром, выйдя на работу, я обратил внимание, что на стоянке возле соседнего дома стоит чемодан. Пластиковый, хороший. Я подумал, что кто-то грузится на дачу или на море. Через пару часов заехал по работе в свой двор и снова обратил внимание: стоит тот же чемодан на том же месте», — рассказал один из полицейских, вскрывавших кофр.

Обнаружив пропажу, владелец чемодана позвонил жене. Женщина выглянула в окно и увидела, что около забытой вещи уже стоят полицейские, рассказали в региональном управлении МВД.

Предприниматель, торопившийся в командировку, вернулся назад. Его вместе с женой пригласили в отдел МВД, где взяли объяснения и вручили потерянное имущество. Супруги поблагодарили полицейских и пообещали внимательнее следить за своими вещами.

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