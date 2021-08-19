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11:54 (мск), источник: Известия

В России выявили еще 21 058 случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 21 058 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (2142), Санкт-Петербурге (1563) и Московской области (949).

Кроме того, за минувшие сутки в РФ от последствий COVID-19 скончался 791 человек, выздоровели 24 017 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России COVID-19 заболели 6 684 531 человек. Полностью выздоровели после болезни 5 963 054 гражданина. Количество летальных исходов из-за последствий COVID-19 составляет 173 700.

Днем ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что у 18% перенесших COVID-19 бессимптомно не появилось антител к инфекции.

Горелов напомнил, что, согласно рекомендациям, прививаться от коронавируса стоит через шесть месяцев после перенесенного COVID-19. При этом уровень антител не имеет никакого значения.

11 августа заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что если вакцинация против коронавируса растянется на два-три года, то количество антител начнет снижаться, что не позволит увидеть эффект от достижения коллективного иммунитета в 60% и более.

Она отметила, что в тех регионах, где вакцинировано большое число жителей, наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 продолжается в России. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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