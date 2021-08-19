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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Ярославской области появится напечатанный на 3D-принтере поселок

Всего в нем будет 12 домов

Резидент Фонда «Сколково» компания «АМТ» начала реализацию проекта по строительству учебного поселка площадью в 1,5 гектара недалеко от поселка Туношна в Ярославской области. В поселке будет 12 домов, выполненных в различных архитектурных стилях. Но главная особенность этих зданий в том, что все они будут напечатаны на 3D-принтере, что сделает поселок первым и единственным в своем роде в России.

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Дома будут печатать с помощью полевого строительного принтера S-300. По словам генерального директора компании «АМТ» Александра Маслова, строительный 3D-принтер почти не отличается от обычных устройств, печатающих расплавленным пластиком. Но благодаря своему большому размеру он позволяет напечатать архитектурный проект любой сложности.

Сообщается, что компания уже заканчивает строительство первого дома, квадратный метр которого стоит около 20 тысяч рублей. Второй дом (коттедж площадью 100 квадратных метров) планируется собрать за 30 часов. А на третьем доме строители планируют продемонстрировать «возможности строительного 3D-принтера с точки зрения сложной формы». Ко всем участкам уже подвели воду, электричество и канализацию.

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В компании уточнили, что все напечатанные дома будут гостиницами при учебном центре «АМТ», где преподают строительство на 3D-принтерах, и все они будут «легальными» и поставленными на кадастровый учет.

Отметим, что это уже не первый печатный опыт строителей. В 2017 году компания «АМТ» напечатала первый дом на 3D-принтере в Ярославской области.

Екатерина Гура

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