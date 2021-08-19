20:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ЮАР появился «обратный зоопарк», в котором львы гуляют у клетки с людьми
Организаторы уверяют, что экстремальное развлечение совершенно безопасно
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Львиный заповедник GG в Харрисмите (ЮАР) придумал необычное развлечение для туристов, которое они в шутку назвали «обратным зоопарком». Оно представляет собой специально оборудованную и укрепленную клетку из железных прутьев и оргстекла, в которой сидят люди, а вокруг них свободно гуляют львы.
По словам фотографа и директора заповедника Сюзанны Скотт, и люди, и львы просто обожают эту клетку. Туристы имеют уникальный шанс близко познакомиться с большими кошками и сделать невероятные снимки вблизи, а львы получают дополнительное общение и развлечение. Хищники заглядывают в клетку, трутся об нее, лижут стекло и просто обожают запрыгивать на крышу и там отдыхать.
Сообщается, что эта клетка на самом деле является типичным фотографическим оборудованием, ее используют фотографы дикой природы, чтобы делать близкие снимки хищников и при этом быть максимально защищенными.
Конкретно эту клетку заповеднику пару лет назад подарил немецкий фотограф, который регулярно снимает здесь львов. Теперь увидеть львов вблизи могут все желающие. За отдельную плату клетку можно арендовать на несколько часов и в безопасности любоваться хищниками в природе.
По словам Скотт, безопасность гостей в этом развлечении является приоритетом, а потому перед арендой конструкцию проверяют техники, чтобы убедиться, что все исправно и надежно закрыто.
Деньги за аренду клетки идут на корм и содержание львов, которые находятся на попечении центра. Кстати, в этом году здесь ожидается пополнение — заповедник примет у себя 17 новых львов, которых спасли из закрытого зоопарка на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура