Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 году

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал он ТАСС.
На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень до конца года, собеседник агентства ответил: «Должны успеть».
По словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ. «Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины, — сказал он. — Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».
Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» от Центра им. Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» — однокомпонентный.