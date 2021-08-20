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03:23 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург: нужного уровня коллективного иммунитета к ковиду в РФ можно достичь в 2021 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу этого года, считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо», — сказал он ТАСС.

На вопрос, будет ли достигнут необходимый уровень до конца года, собеседник агентства ответил: «Должны успеть».

По словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ. «Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины, — сказал он. — Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались».

Массовая вакцинация взрослых россиян от коронавируса началась 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» от Центра им. Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» — однокомпонентный.

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Власти призывают россиян ревакцинироваться на фоне всплеска заболеваемости. Нужно ли ориентироваться на уровень антител, эффективны ли вакцины против новых штаммов и подходит ли «Спутник Лайт» для ревакцинации — разбирался РБК.

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