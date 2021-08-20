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03:04 (мск), источник: РБК

Контейнеровоз Ever Given вновь пройдет через Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given, который в марте сел на мель и на шесть дней заблокировал Суэцкий канал, вновь пройдет по нему, сообщил телеканалу Wattan источник в Управлении канала.

Источник: AP 2021

По словам собеседников газеты Al-Ahram, контейнеровоз пересечет Суэцкий канал в пятницу, 20 августа. Его будут сопровождать два буксира.

Как следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, 5 августа контейнеровоз покинул порт Филикстоу в Англии. По состоянию на 2:00 пятницы Ever Given находится в Средиземном море у берегов Египта, неподалеку от Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала.

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Один из крупнейших контейнеровозов в мире, 400-метровый Ever Given сел на мель 23 марта, полностью перекрыв Суэцкий канал, из-за чего собралась пробка из более чем 200 судов. Стоимость застрявших грузов составила свыше $10 млрд, сообщал Bloomberg. В свою очередь в администрации Суэцкого канала оценивали ежедневные потери от простоя в $14 млн.

Операция по освобождению Ever Given длилась шесть дней, в ней участвовали более десяти буксиров и экскаватор, также проводились работы по углублению дна.

Сдвинуть контейнеровоз удалось 29 марта благодаря приливу. После этого Ever Given отбуксировали в Большое Горькое озеро посредине Суэцкого канала: судно арестовали на время расследования. Как сообщал Der Spiegel, позже владелец контейнеровоза и администрация Суэцкого канала договорились о компенсации, сумму издание не уточнило. После этого контейнеровоз снялся с якоря и продолжил движение.

Случай с Ever Given привел к краткосрочному росту цен на нефть и повышению тарифов на морские перевозки. Аналитики страховой компании Allianz оценили общий ущерб мировой экономики от блокировки Суэцкого канала в $230 млрд.

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