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08:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ рассекретила документы об испытаниях Японией биооружия на советских гражданах

ФСБ России опубликовала архивные документы с фамилиями советских военнопленных, которых спецслужбы Японии во время Второй мировой войны не смогли заставить работать против СССР и отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии. В отряде на них испытывали действие химических отравляющих веществ и бактериологических средств.

Источник: РИА "Новости"

В 1930—1945 годах в японском плену было несколько тысяч граждан Советского Союза, в том числе военнослужащие, которых считали пропавшими без вести во время боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году. Также японцы похищали людей на территории СССР. Советских граждан помещали в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина, потом их отправляли на опыты в отряд 731, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы ФСБ РФ.

В июне 1948 года начальник концлагеря Иосио Иидзима на допросе сообщил, что в лагере содержали исключительно русских мужчин, «Хогоин» был рассчитан на 150 мест.

Заместитель начальника Кендзи Ямагиси рассказал, что основной задачей было получение от пленных информации о военных и экономических возможностях СССР и о политической ситуации. Информацию получали при помощи пыток.

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«Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере “Хогоин”, физически нами истреблялись, причем такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными к смерти советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств», — говорил на допросе Ямагиси.

По словам Иосио Иидзимы, он направил в 731-й отряд около 40 человек. Они попадали в отряд без личных вещей, так как одежду и военную форму военнопленных использовали для японских разведчиков.

Согласно рассекреченным документам, японские спецслужбы после капитуляции убили еще нескольких советских граждан, которых не успели отправить в отряд.

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