ФСБ рассекретила документы об испытаниях Японией биооружия на советских гражданах

В 1930—1945 годах в японском плену было несколько тысяч граждан Советского Союза, в том числе военнослужащие, которых считали пропавшими без вести во время боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году. Также японцы похищали людей на территории СССР. Советских граждан помещали в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина, потом их отправляли на опыты в отряд 731, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы ФСБ РФ.
В июне 1948 года начальник концлагеря Иосио Иидзима на допросе сообщил, что в лагере содержали исключительно русских мужчин, «Хогоин» был рассчитан на 150 мест.
Заместитель начальника Кендзи Ямагиси рассказал, что основной задачей было получение от пленных информации о военных и экономических возможностях СССР и о политической ситуации. Информацию получали при помощи пыток.
«Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере “Хогоин”, физически нами истреблялись, причем такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными к смерти советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств», — говорил на допросе Ямагиси.
По словам Иосио Иидзимы, он направил в 731-й отряд около 40 человек. Они попадали в отряд без личных вещей, так как одежду и военную форму военнопленных использовали для японских разведчиков.
Согласно рассекреченным документам, японские спецслужбы после капитуляции убили еще нескольких советских граждан, которых не успели отправить в отряд.