09:47 (мск), источник: Секрет Фирмы
Илон Маск анонсировал создание робота от Tesla. Он будет делать за человека «скучные дела»
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания разрабатывает
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Маск анонсировал создание андроида на Дне искусственного интеллекта Tesla.
Робот будет оснащён процессором, который в Tesla называют «полностью автономным компьютером», или FSDC (Full
Высота андроида составит около 173 см, вес — 57 кг. Он сможет поднимать предметы весом до 20 кг. На лице у робота будет монитор, куда будет выводиться нужная информация. Двигаться андроид сможет со скоростью до 8 км/ч.
Глава компании заявил, что Tesla можно назвать, «возможно, крупнейшей в мире компанией в сфере робототехники», потому что машины, которые она производит, «похожи на наполовину разумных роботов на колесах». Он также считает, что появление робота сильно повлияет на экономику: «в будущем появится возможность выбора, заниматься физической работой или нет», сказал Маск.
Ранее китайская компания Xiaomi презентовала робопса CyberDog. Он весит 3 кг, может выполнять сложные действия и работает в полуавтономном режиме. Первую тысячу робособак Xiaomi пообещала продать своим фанатам и энтузиастам робототехники за 9999 юаней (около $1500 или 111 000 рублей по текущему курсу). Собака от Boston Dynamics обойдётся покупателям почти в 50 раз дороже ($74 500).
Анна Шахова