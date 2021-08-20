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09:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

Илон Маск анонсировал создание робота от Tesla. Он будет делать за человека «скучные дела»

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания разрабатывает робота-гуманоида Tesla Bot. Его прототип может появиться в 2022 году. Робот будет выполнять за людей «скучные дела», заявил Маск. Процесс работы Tesla Bot будет связан с нейросетями и новым суперкомпьютером Dojo. Глава Tesla считает, что в будущем робот изменит экономику, но поначалу будет какое-то время работать не так, как задумано.

Источник: Tesla AI Day

Маск анонсировал создание андроида на Дне искусственного интеллекта Tesla.

Робот будет оснащён процессором, который в Tesla называют «полностью автономным компьютером», или FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo и нейросетями, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём». Поэтому, заявил Маск, есть смысл придать роботу человекоподобный вид.

На презентации новинку изображал танцующий человек в костюме робота. Tesla Bot «должен быть дружелюбным, перемещаться по миру людей и решать опасные, рутинные и скучные задачи», сказал Маск.

Высота андроида составит около 173 см, вес — 57 кг. Он сможет поднимать предметы весом до 20 кг. На лице у робота будет монитор, куда будет выводиться нужная информация. Двигаться андроид сможет со скоростью до 8 км/ч.

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Глава компании заявил, что Tesla можно назвать, «возможно, крупнейшей в мире компанией в сфере робототехники», потому что машины, которые она производит, «похожи на наполовину разумных роботов на колесах». Он также считает, что появление робота сильно повлияет на экономику: «в будущем появится возможность выбора, заниматься физической работой или нет», сказал Маск.

Ранее китайская компания Xiaomi презентовала робопса CyberDog. Он весит 3 кг, может выполнять сложные действия и работает в полуавтономном режиме. Первую тысячу робособак Xiaomi пообещала продать своим фанатам и энтузиастам робототехники за 9999 юаней (около $1500 или 111 000 рублей по текущему курсу). Собака от Boston Dynamics обойдётся покупателям почти в 50 раз дороже ($74 500).

Анна Шахова

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