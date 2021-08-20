Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
18Лесные пожары подступают к Афинам
12Баррикады августовского путча
11:53 (мск), источник: Известия

Комбинация «Спутника Лайт» и AstraZeneca на испытаниях дала высокий иммунитет

Комбинация вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca дала высокий иммунитет. Об этом 20 августа сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после проведения соответствующего исследования в Азербайджане.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

«На сегодняшний день у участников исследования наблюдается 100%-й иммунный ответ (выработка антител к шиповидному белку вируса COVID-19)», — сообщили в Telegram-канале «Спутника V» со ссылкой на предварительные данные, полученные в ходе клинического исследования.

Отмечается, что РФПИ предложил сотрудничество AstraZeneca для совместного исследования комбинированного использования вакцин в ноябре 2020 года, клинические испытания началась в феврале 2021 года.

Новость
Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет

«В основе препарата “Спутник V” лежит подход “вакцинного коктейля”. С учетом научно-доказанного успеха подобного подхода для обеспечения стойкого и долгосрочного иммунитета против коронавируса РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации первого компонента “Спутник V” (однокомпонентной вакцины “Спутник Лайт”) с зарубежными препаратами», — говорится в сообщении.

Клинические исследования комбинации вакцин осуществляются сразу в нескольких странах. Вакцинация добровольцев проводится в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.

Ранее, 18 августа, в РФПИ сообщили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» показала эффективность в 93,5% в ходе вакцинации в Парагвае. Расчет эффективности осуществлялся на основе анализа данных 320 тыс. человек, которые получили прививку вакциной «Спутник Лайт» по состоянию на 30 июля.

Новость
Учёные объяснили, почему «Спутник V» не приводит к тромбозам

11 августа директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против штамма «Дельта». Он сообщил, что эффективность Pfizer против «Дельты» составляет всего 40%, поэтому векторный вариант вакцины увеличит защиту от индийской мутации.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19. Препарат был зарегистрирован в мае, он не требует специальных условий для хранения и логистики и эффективен против новых штаммов коронавирусной инфекции, подчеркивали в РФПИ.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Открыть Америку: туры в Доминикану продаются по цене Турции
Сказочно — сделано: как снимают сериал по произведениям Пушкина
СМИ узнали позицию Путина по войскам США в странах Средней Азии
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Юрист рассказала, как можно вернуть товар без чека
Устаревшей систему школьного образования признали 70% учителей
Более 20 тысяч зараженных COVID-19 выявили в России за сутки
В горах Гренландии впервые в истории прошел дождь
ФСБ рассказала об испытаниях Японией биооружия на гражданах СССР
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Порадуйте своих любимых цветами
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Квартира для мужчины: роскошный интерьер философа и эстета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь