В России за сутки выявили менее 21 тыс. зараженных COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За день в России умерли 785 заболевших, что на 0,76% меньше, чем днем ранее (791). В Москве зафиксировано минимальное с 14 апреля число смертей среди зараженных. Общее число умерших в стране достигло 174 485. За сутки выздоровели 20 351 человек, с начала пандемии — 5 983 405.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России проходит «неплохо» и может быть достигнуто до конца этого года. По его словам, вакцин от COVID-19 хватает во всех регионах. При этом врачи стали чаще фиксировать тяжелые случаи протекания коронавируса у детей.