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11:32 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили менее 21 тыс. зараженных COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 20 992 случая заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с вирусом. Это на 0,31% меньше, чем накануне (21 058). Общее число заразившихся достигло 6 705 523.

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Источник: Reuters

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 1925 (за все время — 1 551 311),
  • Санкт-Петербург — 1691 (564 039),
  • Московская область — 1029 (412 001),
  • Свердловская область — 517 (117 825),
  • Нижегородская область — 506 (151 289).

За день в России умерли 785 заболевших, что на 0,76% меньше, чем днем ранее (791). В Москве зафиксировано минимальное с 14 апреля число смертей среди зараженных. Общее число умерших в стране достигло 174 485. За сутки выздоровели 20 351 человек, с начала пандемии — 5 983 405.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 52 (с начала пандемии — 26 872),
  • Санкт-Петербург — 39 (20 188),
  • Краснодарский край — 32 (4865),
  • Свердловская область — 31 (4848),
  • Пермский край — 29 (3792).

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в России проходит «неплохо» и может быть достигнуто до конца этого года. По его словам, вакцин от COVID-19 хватает во всех регионах. При этом врачи стали чаще фиксировать тяжелые случаи протекания коронавируса у детей.

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