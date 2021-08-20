Иностранным студентам откроют границу

Как сообщили «Ъ» в Минобрнауки, федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом согласился с предложением ведомства разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран. Правила, по которым студенты из-за рубежа смогут въехать в страну, сейчас находятся на согласовании, но будут утверждены уже в ближайшее время, добавили там.
Отметим, по данным Минобрнауки, в России учатся около 300 тыс. студентов из-за рубежа.
При этом большая часть иностранцев зачислены в РУДН, Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) и НИУ ВШЭ. Согласно обнародованной в 2019 году статистике ФСБ, больше всего учащихся приезжает в РФ из Казахстана, Китая и Узбекистана.
В конце 2019 года многие иностранные студенты уехали домой на каникулы. После того как границы из-за коронавируса закрыли, они не смогли вернуться обратно на учебу в Россию. В результате им пришлось учиться в дистанционном формате, на который неоднократно поступали жалобы (см. «Ъ» от 19 августа 2020 года). Так, «Ъ» писал про обращение студентов из Казахстана. Они просили правительство РФ, МИД и ФСБ добавить учебу в российском вузе в список допустимых причин для въезда в Россию.
Обучение в дистанционном формате, жаловались авторы обращения, «сделает их неконкурентоспособными по сравнению со студентами, получающими знания очно».
Большинство российских вузов проводило для таких студентов онлайн-занятия. А некоторые учебные заведения, в основном творческие, возвращали иностранных студентов «по одному» — с помощью правительственного оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
В начале 2021 года в Совете федерации заявляли о намерении профильного министерства вместе с правительственным коронавирусным штабом до конца января проработать возможные варианты возвращения студентов. Однако всю весну и часть лета иностранцы продолжали учиться дистанционно.
«Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате, — заявил “Ъ” глава Минобрнауки Валерий Фальков.— Но в страну не могли попасть студенты из иностранных государств, с которыми у нас закрыты границы ввиду пандемийных ограничений. У себя на родине ребята зачастую сталкивались с проблемами доступа к дистанционным программам. В некоторых странах интернет либо дорогой, либо его просто нет. Сказывалась также разница во времени: когда в России идут университетские занятия, там может быть глубокая ночь. Естественно, это затрудняло обучение. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов. Нас поддержали».
После утверждения процедуры студенты российских вузов из всех стран получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.
Для тех студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать, будут организованы условия для продолжения обучения в удаленном формате, пояснил глава Минобрнауки. Речь идет в том числе об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и «других решениях, позволяющих получить качественное образование».
«Ъ» отправил запросы в РУДН, ВШЭ, МГУ и КФУ с просьбой оценить готовность вузов принять студентов из-за границы. Однако там не смогли оперативно ответить. Ректор СПбПУ Андрей Рудской рассказал «Ъ», что работа по приему иностранных студентов налажена давно. «У нас давно отработаны технологии расселения студентов в общежития, условия проживания, целый кампус есть для международных образовательных программ. С 1 сентября мы будем реализовывать смешанный образовательный формат, как и в прошлом году, для всех студентов. Мы заключили договор с 75-й поликлиникой, нашей базовой, что мы будем проводить там вакцинацию всех желающих иностранных студентов. При этом мы признаем и любые иностранные прививки, главное, чтобы была справка о наличии антител», — сказал господин Рудской.
КФУ готов принять иностранных обучающихся в кампусах в Казани, Елабуге и Набережных Челнах. Но пока что еще въезд разрешен только студентам из стран с открытыми границами в соответствии с порядком, утвержденным правительством РФ и Роспотребнадзором. Все первокурсники из-за рубежа будут обеспечены местами в общежитиях, также будут заселены студенты старших курсов, имеющих на это право.
После прохождения необходимых процедур, предусмотренных законодательством, иностранные студенты будут допущены к очному формату обучения.
Анна Васильева; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург, Полина Бердникова, Казань