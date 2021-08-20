Ученые из Петербурга выяснили, когда на самом деле надо вакцинироваться после COVID-19

Они остаются в крови столкнувшихся с коронавирусом иногда даже спустя восемь-девять месяцев — гораздо дольше, чем при реакции на другие вирусы. Именно снижение их уровня должно говорить о необходимости вакцинации.
«При большинстве вирусных инфекционных заболеваний у людей достаточно быстро повышается количество IgA, а затем и IgG. Через три-четыре месяца уровень антител класса А снижается, достигая нерегистрируемых значений, а уровень иммуноглобулинов G достигает пика через полтора-два месяца, после чего плавно снижается», — рассказал 20 августа руководитель отдела генетики человека Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ Андрей Иванов.
Но при коронавирусе Sars-CoV-2 иммунный ответ организма отличается.
Так, для значительной части переболевших участников исследования уровень IgA оставался высоким и спустя восемь-девять месяцев после выздоровления, значительно превышая уровень IgG в крови.
В исследовании приняли участие 180 добровольцев, из которых 51 человек (28%) заболел за период наблюдения. Примерно у 39% заболевших (20 из 51) высокий уровень IgA сохранялся более полугода. У трети пациентов с COVID-19 (17 из 51) уровень IgA превышал уровень IgG. При этом примерно у 15% всех участников (28 человек из 180) повышенный уровень иммуноглобулинов IgA наблюдался с момента начала исследования и оставался таким на протяжении всего периода наблюдения.
В результате ученые сделали вывод: именно снижение уровня IgA говорит о необходимости вакцинации и защиты организма после перенесенного коронавируса, что особенно важно для людей с аутоиммунными заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Анализ уровня антител в крови пациентов, как считают ученые, может помочь при расчете сроков вакцинации и ревакцинации после инфицирования, что имеет большое значение при планировании прививочных кампаний и оценке становления коллективного иммунитета населения.