Контейнеровоз Ever Given успешно прошел через Суэцкий канал

Сообщается, что четырехсотметровое судно прошло по каналу со средней скоростью 9,7 узла — это около 18 километров в час. Корабль вышел из египетского порта, точка назначения неизвестна.
23 марта Ever Given сел на мель в Суэцком канале, чем спровоцировал гигантскую пробку из кораблей. Сотни судов ожидали возможности войти в канал в течение нескольких дней. 29 марта контейнеровоз удалось частично снять с мели.
Из-за происшествия выросли цены на нефть и грузоперевозки. Владельцу судна назначили штраф в размере 900 миллионов долларов. По постановлению суда, судно конфисковалось до уплаты штрафа.
Лишь 7 июля контейнеровоз снялся с якоря и продолжил маршрут. 29 июля он прибыл в пункт назначения — Роттердам.