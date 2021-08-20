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17:47 (мск), источник: Московский комсомолец

Контейнеровоз Ever Given успешно прошел через Суэцкий канал

Знаменитый контейнеровоз Ever Given без происшествий преодолел Суэцкий канал. Об этом говорят данные портала Marinevesseltraffic, на котором можно отслеживать движение морского транспорта.

Источник: Reuters

Сообщается, что четырехсотметровое судно прошло по каналу со средней скоростью 9,7 узла — это около 18 километров в час. Корабль вышел из египетского порта, точка назначения неизвестна.

23 марта Ever Given сел на мель в Суэцком канале, чем спровоцировал гигантскую пробку из кораблей. Сотни судов ожидали возможности войти в канал в течение нескольких дней. 29 марта контейнеровоз удалось частично снять с мели.

Из-за происшествия выросли цены на нефть и грузоперевозки. Владельцу судна назначили штраф в размере 900 миллионов долларов. По постановлению суда, судно конфисковалось до уплаты штрафа.

Лишь 7 июля контейнеровоз снялся с якоря и продолжил маршрут. 29 июля он прибыл в пункт назначения — Роттердам.

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