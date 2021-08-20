Прививка от Pfizer не обеспечила пожилых людей достаточно стойким иммунитетом к SARS-CoV-2

«За шесть месяцев количество антител, способных соединяться и нейтрализовать частицы коронавируса, у всех групп добровольцев упало более чем на 80%. В результате через полгода после вакцинации у 72% постояльцев домов престарелых антител не было или почти не было», — пишут исследователи.
У медиков пока нет однозначного ответа на вопрос, могут ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Наблюдения последних месяцев показывают, что в некоторых случаях антитела к вирусу исчезают за 6−8 месяцев после перенесенной болезни, тогда как в других случаях иммунитет сохраняется значительно дольше.
Подобные результаты заставляют медиков и биологов еще активнее изучать, как именно антитела исчезают из организма переболевших и как этот процесс влияет на стойкость организма к действию коронавируса. В дополнение к этому, ученые пытаются понять, существуют ли различия в этом отношении между разными вакцинами от COVID-19.
В новом исследовании медики под руководством профессора Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США) Дэвида Канадэя попытались выяснить, как быстро уменьшается концентрация антител в организме наиболее уязвимых перед COVID-19 людей — постояльцев домов престарелых и их сиделок.
В этом исследовании участвовало 120 американцев, средний возраст которых составлял около 76 лет, а также 92 медицинских работника, достигших четвертого или пятого десятка лет жизни. Все они получили две дозы вакцины от компании Pfizer в начале этого года.
У всех из них ученые через две недели после вакцинации собрали пробы крови и определили уровень антител. Аналогичные анализы исследователи провели через шесть месяцев после первого исследования. Сравнение этих данных показало, что эффективность действия вакцины у постояльцев домов престарелых была значительно ниже, чем в среднем по США.
В частности, это проявлялось в том, что концентрация антител в их кровотоке изначально была низкой — они присутствовали в организме лишь 84% пожилых пациентов. Через шесть месяцев этот показатель уменьшился еще на 80%, в результате чего антитела отсутствовали или наблюдались в минимальных количествах у 72% постояльцев домов престарелых.
Этого не наблюдалось среди медицинских работников и тех пожилых людей, которые перенесли COVID-19 перед вакцинацией. Лишь 9% подобных добровольцев потеряли иммунитет к коронавирусу через полгода после прививки.
Подобные результаты наблюдений, как считают Канадэй и его коллеги, указывают на необходимость регулярного и частого проведения повторной вакцинации пожилых людей.
Это стало особенно актуально после проникновения дельта-штамма на территории США, подытожили исследователи.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.