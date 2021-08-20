В России выявили 42 школы с признаками необъективной оценки

«Вчера мы обсудили Всероссийский проект — рейтинг школ по объективности оценки знаний. Я думаю, к концу года будет пересчет и там будет значительное улучшение. Потому что вчера посмотрели на все позиции, которые влияют на ухудшение результатов, они за два года значительно улучшились. У нас остался небольшой процент — 3% школ с признаками необъективной оценки, если не ошибаюсь, 42 школы, все муниципалитеты списки получили», — сказал Музаев.
Он отметил, что это не значит, что школа действительно завышает или занижает оценки по предметам, это вычисляется на базе статистических исследований. Данные о плохих показателях передаются в субъекты России, где они были выявлены. Там правительство региона разбирается, почему такая ситуация произошла, и что является причиной.
«У нас нет такой школы, которая три года подряд попадала в этот список», — отметил глава Рособрнадзора.
В пятницу в селе Актаныш в Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки по теме «Современное образование в Республике Татарстан — возможности для каждого».