Центр Гамалеи начнет клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — цитирует его ТАСС.
Гинцбург напомнил, что назальная вакцина является вторым компонентом российского препарата «Спутник V», который можно будет распылять в нос с помощью специального шприца с насадкой.
11 августа директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи рассказал в интервью «Известиям» об испытаниях назальной формы «Спутника V». По его словам, сейчас уже прошли доклинические фазы и решается вопрос с финансированием клинических испытаний.
В этот же день привившийся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной Центром имени Гамалеи, рассказал об отсутствии у него побочных эффектов после применения препарата.
11 июля врач-инфекционист Светлана Ищенко предупредила, что вакцины против нового коронавируса в виде капель в нос могут отличаться от инъекционных более длительным формированием иммунного ответа организма.
В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».