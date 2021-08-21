04:08 (мск), источник: Известия
Роспотребнадзор назвал передающиеся через укусы комаров инфекции
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«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных. — Ред.) для Российской Федерации болезней — туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики», — говорится в сообщении.
Через укус комаров также могут передаваться и инфекции, которые не свойственны для России: малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.
Ранее, в июне, Роспотребнадзор предупреждал россиян об опасных насекомых, которые есть на юге страны. Так, на черноморском побережье появился новый для этого региона вид комаров — тигровые, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Тигровых комаров легко узнать по
Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева поясняла, что на юге вообще много разных видов комаров и все они могут переносить глистов. Дирофиляриоз особенно характерен для Крыма, особенно центральных районов полуострова.