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16:22 (мск), источник: Life.ru

В Китае составили список десяти самых ужасных блюд мира

Среди них приготовленные летучие мыши, дуриан, мясо акулы с ярко выраженным запахом аммиака. Каждый из гастрономических изысков любим одними народностями, а другими, мягко говоря, не очень.

Источник: РИА "Новости"

Мясо акулы с ароматом аммиака, сыр с живыми личинками — китайский интернет-пользователь платформы WeChat составил список, на его взгляд, самых необычных и ужасных блюд. Он спросил своих читателей, хотели бы они их попробовать, но тут же сделал спойлер: «Не спешите с ответом!» И вообще, задержите дыхание и закройте глаза, рекомендует автор.

Топ-10 самых необычных, по мнению автора публикации, блюд мира:

10-е место — хаукарль (Исландия). Ферментированное мясо акулы с резким запахом мочи. Но говорят, что вкус ещё хуже. Исландцы выкапывают на песчаном пляже ямы небольшой глубины, затем кладут в них нарезанное на куски мясо акулы, засыпают его песком и галькой и, наконец, покрывают слоем крупных камней. Так оно лежит три — пять месяцев.

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9-е место — хаггис (Шотландия). Мелко нарубленные бараньи потроха. На губах остаётся толстый слой бараньего жира, который тяжело смыть. Опорожняется бараний желудок и набивается нарезанными внутренностями барана, такими как сердце, печень и лёгкие.

8-е место — паники (Индонезия). Карри из летучей мыши. И распространение пандемии коронавируса не ослабило энтузиазма местных жителей в этом отношении. Нарезается на кусочки и обжаривается.

7-е место — дуриан (Мали). Одни люди его обожают, другие терпеть не могут. Всё дело в убийственном запахе фрукта.

6-е место — кузнечики (Уганда). Жаренные в масле кузнечики приятно хрустят на зубах. Их моют и жарят с небольшим количеством соли.

5-е место — сыр касу марцу (Италия). Во время его употребления личинки остаются живыми и двигаются во рту. Изготавливается из экологически чистого органического козьего молока, в которое в целях ферментации добавляют личинок.

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4-е место — голуби (Франция). Голубь — это одно из самых грязных животных на Земле. На Западе голубя называют крылатой крысой.

3-е место — пирожки из свиной крови (Тайвань). Вошли в список десяти самых странных продуктов в мире — по мнению британских туристических сайтов, что вызвало возмущение тайваньцев. Готовят из свежей свиной крови и клейкого риса, обычно варят на пару или жарят. После затвердевания продукт нарезают на полоски.

2-е место — змеиное вино (Вьетнам). Будьте осторожны, открывая бутылку. Бывали случаи, когда змеи длительное время оставались живыми. Для приготовления такого вина могут использоваться как живые животные, так и засушенные. Однако больше ценится вино, настоянное на живых змеях.

1-е место — балют (Юго-Восточная Азия). Те, кто пробовал яйца с зародышем утёнка внутри, говорят, что они практически ничем не отличаются от обычных варёных яиц. Утиные яйца, выдержанные 15−18 дней до созревания в них зародыша птенца. В яйце будут видны скелет и оперение.

Ранее Лайф писал, что китаец назвал лучшую уличную еду в России. Житель Поднебесной отметил, что шашлык стоит запивать квасом, а российское мороженое приятно тает во рту.

Арина Родионова

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