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13:54 (мск), источник: Известия

Опубликованы кадры создаваемого на 3D-принтере российского поселка

Появилось видео из Ярославской области, где ведется строительство первого в России коттеджного поселка с помощью 3D-принтера.

Как сообщает 21 августа телеканал РЕН ТВ, всего в поселке будет 12 домов. Согласно предварительной оценке, цена квадратного метра будет равняться 20 тыс. рублей. Стоимость коттеджа площадью 46 кв. м без отделки, но со всеми коммуникациями, составит 914 тыс. рублей.

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Работы ведутся с помощью строительного принтера S-300. Создание первого дома у специалистов заняло всего 27 часов. Когда планируют завершить строительство всех зданий пока неизвестно. При этом все дома будут не похожи друг на друга.

Запланировано, что в поселке будут жить студенты учебного центра по 3D-строительству.

В конце июля стало известно, что в Германии сдали дом, который построили с помощью 3D-принтера. Его стены заполнены бетоном и изоляционным материалом. Площадь помещения составляет около 160 кв. м. Власти считают, что такой способ строительства станет популярным, так как благодаря технологии можно сэкономить время и оптимизировать процесс.

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