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13:00 (мск), источник: ТАСС

Эксперты разрешили применять «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет

ЭЛИСТА, 21 августа. /ТАСС/. Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации. От этом в субботу журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины “Спутник Лайт” у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, “Спутник Лайт” может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», — сказал он.

Мурашко также отметил, что в целом во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.

По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.

«Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет. Мы вчера были в “красной зоне” и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии [в том числе] лица, старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено. Мы видим, что в структуре, в том числе летальных исходов, 85% — это лица старше 60 лет», — сказал он.

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