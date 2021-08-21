19:48 (мск), источник: Секрет Фирмы
Директор подрядчика ЦРУ пожертвовал $180 000 бездомному
Миллиардер, генеральный директор
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81-летний Дэвид Лидстоун, известный как Речной Дэйв, в июле попал в тюрьму за проживание в лесу без согласия собственника земли, сообщил CNBC. Мужчина жил там 30 лет, самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым, вплоть до электричества.
В 2015 году новый собственник земельного участка в лесу узнал о Лидстоуне от городской администрации и потребовал от него покинуть территорию. 15 июля отшельник за отказ выселиться попал под стражу. После ареста американца его хижина сгорела дотла, причины сейчас выясняются.
На прошлой неделе Лидстоун получил чек на $180 000 от генерального директора Palantir Technologies, которую называют подрядчиком ЦРУ США.
«Как я могу выразить свою благодарность за такое? Я начинаю плакать, когда думаю об этом. Как старому лесорубу, которому всегда приходилось работать, но чтобы
Мужчину уже выпустили на свободу, отмечается, что по освобождению он получил не менее 20 предложений о переезде в Калифорнию.
«Секрет» сообщал, что директор
Palantir создали в 2003 году пятеро выходцев из платёжной системы PayPal. Среди них были Карп и Питер Тиль, один из основателей PayPal.
Компания разрабатывает софт для анализа данных. Кроме ЦРУ, в списке её заказчиков есть ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Правительство Штатов использует программу Palantir Gotham для антитеррористической аналитики. В сентябре 2020 года Palantir провела первичное публичное размещение акций (IPO) и привлекла $1,9 млрд. Капитализация компании с того момента выросла почти в три раза.
Ирина Мещерская