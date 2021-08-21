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19:48 (мск), источник: Секрет Фирмы

Директор подрядчика ЦРУ пожертвовал $180 000 бездомному

Миллиардер, генеральный директор IT-компании Palantir Александр Карп пожертвовал $180 000 отшельнику в Вермонте, сообщил канал CNBC. В Palantir рассказали, что пожертвование было частной инициативой Карпа. Деньги получил 81-летний Дэвид Лидстон, который потерял свой дом в ходе земельного конфликта. Он планирует потратить пожертвование на строительство нового жилья.

Источник: AP 2021

81-летний Дэвид Лидстоун, известный как Речной Дэйв, в июле попал в тюрьму за проживание в лесу без согласия собственника земли, сообщил CNBC. Мужчина жил там 30 лет, самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым, вплоть до электричества.

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В 2015 году новый собственник земельного участка в лесу узнал о Лидстоуне от городской администрации и потребовал от него покинуть территорию. 15 июля отшельник за отказ выселиться попал под стражу. После ареста американца его хижина сгорела дотла, причины сейчас выясняются.

На прошлой неделе Лидстоун получил чек на $180 000 от генерального директора Palantir Technologies, которую называют подрядчиком ЦРУ США.

«Как я могу выразить свою благодарность за такое? Я начинаю плакать, когда думаю об этом. Как старому лесорубу, которому всегда приходилось работать, но чтобы кто-то давал такие деньги, мне невероятно трудно собраться с мыслями», — рассказал Дэвид Лидстоун в интервью газете «Concord Monitor».

Мужчину уже выпустили на свободу, отмечается, что по освобождению он получил не менее 20 предложений о переезде в Калифорнию.

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«Секрет» сообщал, что директор IT-компании Palantir Александр Карп за 2020 год заработал $1 млрд. Его зарплата оказалась почти в 70 раз больше, чем у главы Apple Тима Кука.

Palantir создали в 2003 году пятеро выходцев из платёжной системы PayPal. Среди них были Карп и Питер Тиль, один из основателей PayPal. Топ-менеджер с миллиардным доходом работает гендиректором Palantir с 2004 года.

Компания разрабатывает софт для анализа данных. Кроме ЦРУ, в списке её заказчиков есть ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Правительство Штатов использует программу Palantir Gotham для антитеррористической аналитики. В сентябре 2020 года Palantir провела первичное публичное размещение акций (IPO) и привлекла $1,9 млрд. Капитализация компании с того момента выросла почти в три раза.

Ирина Мещерская

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