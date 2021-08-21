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17:37 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге на сутки полностью перекроют съезд с КАД на Московское шоссе

С 28 по 29 августа из-за дорожных работ на 65 км КАД на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд № 1. Об этом 21 августа сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе в направлении города Тосно Ленинградской области»
сказал Илья Пузыревский
начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее «Фонтанке» писала, что 27 августа по 2 сентября на внутреннем кольце КАД будут перекрыты две полосы между развязками с проспектами Энгельса и Культуры.

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