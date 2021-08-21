17:37 (мск), источник: Фонтанка
В Петербурге на сутки полностью перекроют съезд с КАД на Московское шоссе
С 28 по 29 августа
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«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Московское шоссе в направлении города Тосно Ленинградской области»
Ранее «Фонтанке» писала, что 27 августа по 2 сентября на внутреннем кольце КАД будут перекрыты две полосы между развязками с проспектами Энгельса и Культуры.