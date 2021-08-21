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17:56 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года на всех российских дорогах будут установлены знаки «Фотовидеофиксация» нового образца. Об этом россиян предупредили сотрудники ГИБДД, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Госавтоинспекции, вместо уже существующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах установят новый знак 6.22.

Основное различие между ними состоит в том, что знак 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.

В ГИБДД пояснили, что таким образом удастся уменьшить общее количество знаков фотовидеофиксации, которые заполонили российские улицы.

Постановление правительства о том, что в стране будет использоваться новый дорожный знак фотовидеофиксации 6.22 вступило в силу 1 марта 2021 года. Тогда власти уточнили, что знаки будут установлены на трассах вне поселений примерно в 150−300 метрах от начала снимаемого участка дороги.

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