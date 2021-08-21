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21 августа, источник: Газета.Ру

В Крыму был развернут километровый флаг России

В Крыму появился российский триколор длиной в тысячу метров. Километровый флаг России был развернут на набережной международного детского центра «Артек», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу детского лагеря.

Источник: РИА "Новости"

Акция прошла в честь Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа.

«Накануне праздника в международном детском центре прошла акция “В единстве — сила, а в силе единства — победа”. С таким лозунгом артековцы и вожатые развернули на набережной детского центра триколор длиной в тысячу метров», — сказано в сообщении.

В акции поучаствовали 600 человек.

В 2019 году в Антарктиде развернули российский флаг площадью 1,4 тысячи кв. м.

Акцию организовали члены мотоклуба «Ночные волки» и организация «Все миры». В рамках акции флаг размером 1423 кв. м разворачивали в небе с помощью двух воздушных шаров, на льдинах на Северном полюсе, на Эльбрусе, Камчатке, на озере Байкал, в Москве и в Крыму. Эти акции занесены в Книгу рекордов России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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