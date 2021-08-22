Рогозин заявил, что ракета «Союз» отработала штатно

«Ракета ["Союз-2.1б] отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время», — говорится в сообщении гендиректора Роскосмоса.
Ранее головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и 34 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя. Прямая трансляция запуска велась на сайте Роскосмоса.
Ракета «Союз-2.1б» должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату — 22 августа — по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.