Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Скончалась актриса из фильма «Москва слезам не верит» На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса театра «Содружество актеров Таганки» Татьяна Жукова-Киртбая
Фоторепортажи
12Шанс улететь — за колючей проволокой
12Взрыв в автобусе в Воронеже
06:54 (мск), источник: ТАСС

Все 34 спутника OneWeb вывели на орбиту

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б», успешно отделились от разгонного блока «Фрегат». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

Источник: Reuters

«Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока “Фрегат” и выведены на целевые орбиты», — сообщили в госкорпорации.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур в 01:13 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло три часа 45 минут. Спутники отделялись в несколько этапов.
Читайте также
Рогозин заявил, что ракета «Союз» отработала штатно

Ракета «Союз-2.1б» должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату — 22 августа — по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288. Работы ведутся по контракту АО «Главкосмос» с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Талибы через Россию предложили Панджшеру провести переговоры
Трамп заявил, что Россия «снова входит» в Афганистан
Глава Крыма назвал Зеленского примерным плательщиком за квартиру
Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией
В Китае составили список из десяти самых ужасных блюд мира
Пляжи Корсики закрыли из-за нападения коров на людей
Горячие темы на Авто
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 181
Рецепт да в пятницу..ду ну его... 133
Молодые ладно, а от 50 и до бесконечности, 117
Масло перед водкой. 96
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 1059
Крик души! Больше нет сил... 793
Забавные картинки 583
А любите ли вы Петербург так, как люблю его я? 472
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь