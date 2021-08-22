06:54 (мск), источник: ТАСС
Все 34 спутника OneWeb вывели на орбиту
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Байконур на
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«Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока “Фрегат” и выведены на целевые орбиты», — сообщили в госкорпорации.
Ракета «Союз-2.1б» должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в
Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288. Работы ведутся по контракту АО «Главкосмос» с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.