Центр Гамалеи создал заготовки вакцины от новых штаммов COVID-19

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [менять вакцину], то мы к этому готовы», — указал он.
Гинцбург уточнил, что пока «Спутник V» способен защитить от существующих мутаций.
Ранее стало известно, что разработчик «Спутника V» намерен создать отдельный вариант вакцины против дельта-штамма. Гицбург отметил, что заготовка для него уже «лежит в холодильнике».
Группа ученых из Оксфордского университета, которая занимается исследованием прививочной кампании против COVID-19, выяснила, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом. По их оценкам, эффективность существующих вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Исследование Оксфордского университета также показало, что эффективность двух наиболее часто используемых на территории Великобритании вакцин (Pfizer и AstraZeneca) против коронавирусной инфекции COVID-19 падает спустя три месяца после вакцинации. Снижение эффективности гораздо чаще наблюдалось среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста.
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов пояснил, что в векторных вакцинах (к ним относится российский «Спутник V») и вакцинах МРНК для обновления против нового штамма достаточно «заменить кусочек». Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что для создания нового варианта вакцины нужны всего «одна-две недели молекулярно-биологической работы». Однако значительно дольше будут длиться юридические процедуры.