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09:43 (мск), источник: РБК

Центр Гамалеи создал заготовки вакцины от новых штаммов COVID-19

Российский Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи подготовил заготовки для обновления вакцины против коронавируса «Спутник V» на основе новых штаммов инфекции. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать [менять вакцину], то мы к этому готовы», — указал он.

Гинцбург уточнил, что пока «Спутник V» способен защитить от существующих мутаций.

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Ранее стало известно, что разработчик «Спутника V» намерен создать отдельный вариант вакцины против дельта-штамма. Гицбург отметил, что заготовка для него уже «лежит в холодильнике».

Группа ученых из Оксфордского университета, которая занимается исследованием прививочной кампании против COVID-19, выяснила, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом. По их оценкам, эффективность существующих вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Исследование Оксфордского университета также показало, что эффективность двух наиболее часто используемых на территории Великобритании вакцин (Pfizer и AstraZeneca) против коронавирусной инфекции COVID-19 падает спустя три месяца после вакцинации. Снижение эффективности гораздо чаще наблюдалось среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов пояснил, что в векторных вакцинах (к ним относится российский «Спутник V») и вакцинах МРНК для обновления против нового штамма достаточно «заменить кусочек». Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что для создания нового варианта вакцины нужны всего «одна-две недели молекулярно-биологической работы». Однако значительно дольше будут длиться юридические процедуры.

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