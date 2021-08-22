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12:34 (мск), источник: РБК

Мантуров подтвердил работы над новым российским самолетом «Судного дня»

Авиационная промышленность приступила к работе над новым самолетом, предназначенным для управления войсками на случай ядерной войны (самолет «Судного дня»). Об этом сообщил министр промышленности Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2021

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — сказал он.

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Самолеты «Судного дня» нужны для эвакуации высшего руководства страны и командования войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

С их борта можно управлять всеми видами вооруженных сил — сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами.

Такие самолеты способны дозаправиться в воздухе, в полете их сопровождает истребитель. На фюзеляже у самолета «Судного дня» нет иллюминаторов.

Помимо России такие самолеты есть только у США, где используют E-4B на базе Boeing 747. Отечественный вариант летающего командного пункта Ил-80 впервые ввели в строй в 1992 году, всего в России были созданы четыре таких самолета на базе пассажирских Ил-86.

Источник «РИА Новости» ранее говорил, что замену Ил-80 создают в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96−400М. Новые Ил-96−400М будут способны преодолевать расстояние вдвое больше, чем могла предыдущая версия. Проект получил название «Звено-3С».

Во время загрузки произошла ошибка.
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