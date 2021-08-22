16:25 (мск), источник: Газета.Ру
«Ограничения не помешали»: за чем иностранные туристы едут в Россию
Побывавшие в России в пандемию иностранные туристы поделились впечатлениями.
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За шесть месяцев 2021 года Россию посетили 64,4 тыс. иностранных туристов — против почти 2 млн в первом полугодии доковидного 2019, сообщили в АТОР. Во многих странах РФ не рекомендована к посещению и отнесена к зоне риска, к тому же по возвращении требуется пройти карантин — эти факторы сдерживают иностранцев. Тем не менее среди них нашлись и те, кто все же решился увидеть Россию в пандемию — «Газета.Ru» рассказывает их истории.
36-летний Питер из Торонто два года назад женился на Ксении из Москвы и с того момента мечтал попутешествовать по России. В прошлом году пересечь границы не получилось
«Мы давно планировали эту поездку, так как я хотел побывать на родине своей жены. Мы путешествовали по России на протяжении трех недель. За это время мы посетили Москву, Казань,
Питер отмечает, что больше всего его впечатлил Санкт-Петербург: особенно ему понравилась архитектура и исторические места (собор Спаса на Крови, Эрмитаж и Петергоф).
«Здесь повсюду царит атмосфера искусства, работы местных художников выставлены повсюду. Впечатлили огромные королевские дворцы, музеи: в особенности Эрмитаж и Русский музей. Невозможно не отметить большое количество экскурсий, которые предлагают повсюду, — маршруты очень продуманы и предполагают посещение самых основных достопримечательностей», — говорит собеседник «Газеты.Ru».
Казань его удивила религиозными сооружениями: «На пешеходных улицах в центре города много ресторанов, в самом городе множество странных мечетей. Зрелище захватывающее».
Пандемия на путешествии негативно не сказалась — музеи были открыты, а рестораны заполнены местными жителями.
«Нельзя сказать, что мы чувствовали себя ограниченными
24-летний Сардар из Антальи приехал в Россию в июле, чтобы осмотреть популярные среди туристов города: Нижний Новгород и Москву. В столице его ждали друзья, которые давно приглашали в гости.
«Когда я учился по обмену в Греции, мы познакомились с ребятами из Москвы: они были очень приветливые и общительные. В 2019 году они приезжали ко мне Турцию, а теперь пригласили к себе. Я поехал, не раздумывая, потому что слышал много об этих городах и очень хотел увидеть их вживую», — рассказал он.
Молодой человек вакцинировался еще в начале весны, поэтому
«Я сразу вакцинировался, потому что хотел быть более мобильным и иметь возможность поехать куда угодно. Так и получилось. В России были открыты музеи и выставки — нужно было только носить маску», — отмечает Сардар.
Больше всего его впечатлил Нижний Новгород: в особенности набережная и местный кремль.
«Я не ожидал, что этот город будет настолько красив. Когда идешь по набережной, поражаешься, насколько она длинная, любуешься видом на Волгу. Также стоит отметить, что в городе много туристов из разных городов России, но из других стран — практически никого», — рассказал Сардар.
Раннее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в
«Въездной турпоток продолжает сдерживать пандемия и, в первую очередь, то, что Россия отнесена во многих странах к зоне риска: нашу страну не рекомендуют к посещению, а возвращающимся из РФ гражданам предлагают пройти карантин. Несмотря на это, въездной туризм начинает очень медленно восстанавливаться. Приезжают небольшие группы до 10−20 человек из ОАЭ, Индии, Германии, Греции, Катара. Все они проскакивают между очередными волнами пандемии», — отметили в АТОР.
Отток иностранных туристов отмечает и директор турфирмы Svoy Travel Сергей Войтович.
«Из-за пандемии спрос на туры со стороны иностранцев упал на 99%. При этом есть непонятные для туроператоров сложности, которые способствовали снижению спроса. Дело в том, что сейчас приостановлена электронная виза, которая позволяет подавать все необходимые документы в электронном порядке. То есть при ее наличии можно избежать посещений визовых центров и бумажной волокиты.
При этом электронные визы приостановлены даже для туристов тех стран, с которыми авиасообщение открыто: например, Германия, Бахрейн и Саудовская Аравия.
Тем не менее, частично вернуть турпоток помог Чемпионат Европы по футболу.
«Чаще всего обращались те туристы, которые приезжали на чемпионат Европы. Обычно это были шведы и испанцы. Они приезжали к нам в Питер посмотреть на игру и заодно брали самые популярные экскурсии: например, в Петергоф, обзорные экскурсии по городу — это стандартный пакет», — отмечает Войтович.
Также в этом году в Россию часто приезжали граждане стран Персидского залива: Саудовской Аравии, Бахрейна и Катара.
«В основном самыми популярными городами среди этих туристов оставались