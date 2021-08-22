Вулкан Марсили: подводный гигант, грозящий Италии катастрофой
У южных берегов Италии, на дне Тирренского моря, глубоко под волнами, прячется крупнейший из действующих вулканов Европы. Этот гигант угрожающе дышит через многочисленные отверстия на своих подводных склонах, и ученые пытаются понять, что будет, если случится его извержение. Прогнозы самые разные — вплоть до катастрофических.
При словах «итальянские вулканы» в голову сразу приходят не теряющие активности сицилийская Этна и Везувий, который когда-то стал причиной гибели древнеримского города Помпеи. Но, оказывается, этими двумя угроза для жителей и туристов не ограничивается. Есть и другая угроза — со дна морского.
Подводный монстр, способный посеять панику и хаос на юге полуострова и на островах, зовется Марсили. Он скрывается под водой в 175 км к югу от Неаполя. Его высота над морским дном — 3000 м, длина — 70 км, а ширина — 30 км.
Да, Марсили — самый крупный из действующих вулканов Европы. Но вы вряд ли когда-нибудь его увидите — от самой вершины громадной подводной горы до поверхности Тирренского моря — еще целых 500 м.
О существовании Марсили ученые знают уже сотню лет, но только в последнее десятилетие они стали предметно исследовать все опасности, которые этот вулкан представляет. И то, что они выяснили, вызывает беспокойство.
Согласно последним результатам компьютерного моделирования, вулканическая активность Марсили (при разрушении части вулкана) потенциально грозит породить цунами огромного размера, и волна высотой в 20−30 метров может обрушиться на берега Калабрии и Сицилии.
Хуже того, об этой потенциальной катастрофе не будет практически никакого предупреждения. И это заставляет некоторых ученых бить тревогу и настаивать на использовании новейших технологий для отслеживания происходящего под волнами Средиземноморья.
Древняя опасность
Конечно, по своим размерам Марсили не может соперничать, скажем, с массивом Таму, потухшим подводным вулканом в северо-западной части Тихого океана, в 1600 км к востоку от Японии, крупнейшим по площади известным вулканом на Земле, 4 460 м высотой.
Однако, в отличие от Таму, Марсили — действующий вулкан. Он расположен близко к границе Евразийской и Африканской тектонических платформ, где геологическая активность повышена.
Марсили — один из многих на дуге вулканов у северного берега Сицилии и западного побережья Южной Италии. Результат деятельности некоторых из этих вулканов — Эольские (Липарские) острова. И на каждый из этих островов приходится по десятку вулканов, скрывающихся под водой.
По словам Гвидо Вентуры, вулканолога итальянского Национального института геофизики и вулканологии, Марсили родился примерно миллион лет назад. За тысячелетия на нем образовались 80 активных конусов и множество трещин, из которых может поступать лава.
Липарские острова (архипелаг недалеко от северного побережья Сицилии в Тирренском море) - результат вулканической деятельности
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Из-за того, что вулкан находится глубоко под волнами, эта бомба с часовым механизмом была обнаружена только 100 лет назад.
«Только в начале XX века люди начали картографировать морское дно, — рассказывает Вентура. — С одной стороны, причиной этого было все более активное использование военными подводных лодок, с другой — развитие международных телекоммуникационных систем, которым требовалось тянуть свои кабели по морскому дну».
В результате в 1920-х картографы наконец обнаружили эту подводную гору. Они назвали ее в честь итальянского ученого-энциклопедиста Луиджи Фердинандо Марсили (1658−1730).
Однако подробные исследования вулкана начались только в 2000-х. Ученые обнаружили, что последнее из извержений Марсили случилось несколько тысячелетий назад.
Сегодняшняя активность вулкана сводится к слабому подземному гулу, «ворчанию», газовым эмиссиям и легким толчкам, говорит Вентура.
Это, конечно, не исключает возвращения Марсили к жизни в более драматической форме — возможно, он просто дремлет. Если вновь случится извержение, лава и пепел будут поглощены 500-метровой толщей воды — вероятность того, что огненная отрыжка достигнет берегов и причинит вред местному населению, крайне мала.
Вулканы назвали так по имени древнеримского бога огня Вулкана (на снимке - извержение вулкана Тунгурауа в Эквадоре)
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«Опасность не в извержении, а в возможных подводных оползнях», — подчеркивает Вентура.
Если сейсмические явления или само извержение приведут к тому, что одна из стенок вулкана обрушится, это приведет к перемещению огромных масс воды, что вызовет цунами.
Уничтожение Неаполя
Нам сейчас известно, что подводные оползни Эолийской цепи вулканов могли быть причиной трагедий прошлого.
Например, в 1343 году поэт Петрарка описывал ужасный шторм, который буквально опустошил побережье Неаполитанского залива, став причиной гибели сотен людей.
Недавнее исследование Сары Леви и ее коллег из Университета штата Нью-Йорк показало, что та трагедия могла стать результатом цунами. Ученые нашли свидетельства древних оползней, вызванных извержением вулкана Стромболи.
Недавнее извержение Стромболи (в 2002 году) привело к двум цунами. Волны тогда накрыли только сам остров Стромболи, не достигнув материка, никто не погиб.
К сожалению, мы не в состоянии точно вычислить степень угрозы, которую несет Марсили. «У нас просто недостаточно данных для этого», — говорит Глауко Галлотти, физик из Университета Болоньи. Но у нас есть все основания считать, что этот вулкан опасен, подчеркивает ученый.
Во-первых, продолжающаяся гидротермальная активность может ослабить стенки вулкана. Кроме того, регистрация данных о микроземлетрясениях показывает, что лава по-прежнему бурлит в вулканическом очаге, говорит Галлотти.
Исходя из этого, мы должны рассматривать возможное извержение со всей серьезностью и продолжать изучение Марсили, считает ученый.
Оползень на подводном склоне Марсили может стать причиной волны 20-метровой высоты, которая обрушится на берега Неаполитанского залива
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В исследовании, опубликованном в начале этого года, коллектив ученых под руководством Галлотти рассматривает пять различных сценариев с последствиями различных по характеру оползней.
В первых двух сценариях перемещение масс воды минимально, что родит волну всего лишь в несколько сантиметров высотой.
Обрушение северо-западной стенки вулкана, однако, приведет к более серьезным последствиям — волне 3−4-метровой высоты, которая достигнет юга области Кампания, и волне 2−3-метровой высоты, которая дойдет до Калабрии и Сицилии в течение получаса.
К таким сценариям надо отнестись со всей серьезностью, поскольку «шрамы» на Марсили свидетельствуют о том, что подобные оползни случались в прошлом.
В худшем из сценариев рассматривается обрушение восточной стенки подводной горы и разрушение центральной и южной частей ее вершины.
Согласно вычислениям Галлотти, это приведет к волне в 20 м высотой, которая достигнет берегов Сицилии и Калабрии уже через 20 минут.
Для того, чтобы оценить вероятность этого, нужны дальнейшие исследования, подчеркивает ученый. «Но мы [пока] не можем отвергнуть возможность такого», — говорит он.
Если извержение Марсили произойдет, то гуманитарные последствия будут зависеть от времени года, а именно — когда случится цунами, в разгар туристского сезона или нет.
«Летом на юге Италии всегда полно народа», — говорит Галлотти. Исходя из высоты побережья над уровнем моря, можно предположить, что люди не пострадают, если будут находиться примерно в километре от берега.
Братья-вулканы
«Понятно, что за Марсили нужно постоянно следить, — подтверждает Вентура. — Особенно на предмет возможной нестабильности его склонов».
Как показали события на Стромболи, хотя крупнейший действующий вулкан в Европе — это Марсили, его братья тоже могут представлять из себя угрозу.
«Надо иметь в виду, что в Тирренском море по меньшей мере 70 подводных вулканов, о прошлом которых в некоторых случаях мы не знаем вообще ничего», — подчеркивает Гвидо Вентура.
Ущерб от возможного цунами, причиной которого может стать обрушение вершины Марсили, будет зависеть от того, произойдет ли это в разгар туристического сезона и достигнет ли волна крупных городов
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В частности, беспокойство вызывает вулкан Палинуро, что в 65 км от побережья Чиленто (провинция Салерно). По словам Галлотти, последние исследования показывают, что этот вулканический комплекс накрыт 150-метровым слоем рыхлого, сыпучего материала, который легко придет в движение при сейсмической активности. Нужны новые исследования, чтобы понять структуру вулкана и оценить шансы на его обрушение.
Если риск высок, то итальянскому правительству, возможно, придется принять упреждающие меры, чтобы избежать катастрофы.
В настоящий момент в Италии не существует надежной системы оповещения населения о надвигающемся цунами.
Но ее несложно создать, уверен Галлотти. Система буев с датчиками движения способна засекать характерные признаки надвигающегося цунами. Люди в тех регионах, которым грозит опасность, получат СМС-извещения, и у них будет время уехать до того, как придет волна.
Помимо системы раннего оповещения, Галлотти хотел бы большей осведомленности о потенциальной опасности — как в обществе в целом, так и среди политиков.
Он цитирует исследование Терезиты Гравины из Университета имени Гульельмо Маркони (Италия) и Николы Мари из Университета Глазго (в Шотландии), в котором оценивалось понимание риска цунами жителями южной Италии.
В общем люди знают, что цунами может случиться в их регионе, но знания эти туманны. Например, когда их спрашивали, что они помнят о подобных событиях, только 3,3% упомянули цунами в Стромболи 2002 года.
Большинство осознавало себя плохо информированными, с ограниченными представлениями о том, каковы причины цунами и как себя вести в случае угрозы.
Впрочем, нельзя не отметить и некоторые позитивные шаги: например, недавно в Салерно итальянский департамент гражданской обороны организовал своего рода учения, сымитировав чрезвычайную ситуацию, вызванную цунами. «Это помогло населению лучше осознать риск», — говорят Гравина и Мари.
Но большинство все равно плохо понимает, чем им может грозить что-то, происходящее в глубинах моря. Опасность цунами представляется чем-то далеким, но если такое все же случится, любое знание, любые навыки могут спасти тысячи жизней.
Алессия Франко — писатель и журналист, освещающая вопросы истории и культуры.
Дэвид Робсон — автор книги «Ловушка разума: почему умные люди делают глупые ошибки» (The Intelligence Trap: Why Smart People Make Dumb Mistakes). Его новая работа, «Влияние ожиданий: как мысленный настрой может изменить вашу жизнь» (The Expectation Effect: How Your Mindset Can Change Your Life), выходит в свет в начале 2022 года.
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