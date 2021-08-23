Возвращение за парту: как подготовить ребенка и себя к 1 Сентября

Новый учебный год для многих родителей — повод для стресса, особенно если они слышат фразу «не хочу в школу». Однако эксперты считают, что такие слова — далеко не всегда проблема. Как мотивировать ребенка учиться, mos.ru рассказали психолог и педагоги московских школ.
«Хочу» против «надо»
Желание учиться иногда может угасать по вполне естественным причинам: длинные каникулы сами по себе вызывают сложности — переключиться на учебу после них непросто. В этом случае родители могут помочь детям плавно подготовиться к началу учебного года.
«Наш мозг так устроен, что предпочитает самые простые решения — и учеба к ним не относится. Во время учебы время строго регламентировано, а детям хотелось бы выбирать самим, чем заниматься. Летом же “хочу” гораздо проще реализовать, чем школьное “надо”», — рассуждает Екатерина Костыненко, учительница школы имени Артема Боровика, лауреат конкурса «Самый классный классный — 2019».
В такие моменты она советует родителям вспомнить, как им самим не хочется возвращаться на работу из отпуска.
Переключиться с режима отдыха можно, если на работе ждет что-то интересное. Такую же мотивацию надо найти и для ребенка.
Нежелание идти в школу может появиться с возрастом. «В начале подросткового периода (шестой — седьмой классы) падение учебной мотивации — норма. Детям становится интересна не сама учеба, а общение со сверстниками», — рассказывает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Варвара Лаврентьева. По ее словам, в каждом конкретном случае стоит разбираться индивидуально. Важно понять, насколько ситуация серьезна, подробно расспросив ребенка.
Переключение режимов
Главный лайфхак для школьников любого возраста — постепенное возвращение к привычному для учебы режиму дня. Если во время каникул можно было вставать позже или устраивать ночные посиделки, за пару недель до сентября надо постепенно сдвигать время подъема и сна. Это поможет физически настроиться на школьный график.
Одновременно можно поискать идеальное время пробуждения, советует Варвара Лаврентьева. Оно индивидуально и зависит от ритмов сна и бодрствования. Возможно, легче будет вставать раньше, чем привык ребенок. Узнать это можно только опытным путем, попробовав проснуться не в 07:00, а, например, в 06:30. Ложиться спать во время таких опытов важно всегда в одно время.
Чтобы сделать поход в школу приятным событием, некоторые родители дарят детям подарки к 1 Сентября. По словам психолога, символический сувенир бывает полезнее дорогого подарка. «Детям, которые идут в первый класс или меняют школу, можно подарить маленькую игрушку — волшебного помощника. Он будет жить в портфеле и поддерживать ребенка эмоционально», — рассказывает она.
Новые этапы
Психологическая подготовка актуальнее всего для будущих первоклассников, пятиклассников, которые переходят на новую ступень обучения, и тех, кто идет в новую школу. Родителям важно создать спокойный настрой, транслировать уверенность в том, что ребенок будет успешен в новом коллективе, отмечает Варвара Лаврентьева.
От первоклассников учителя ждут в первую очередь самостоятельности в бытовых вопросах: чтобы они могли сами переодеться, сложить вещи в нужное место, завязать шнурки. Об этом говорит учительница начальных классов «Школы на Яузе» Наталия Оборотова.
«Уметь читать и писать — не главное. Важно помнить о здоровье ребенка и учиться соблюдать школьный режим: успевать утром просыпаться, завтракать и приходить в школу без опозданий», — говорит педагог.
Если есть возможность, родителям лучше взять отпуск на первые дни сентября. В это время у детей мало уроков, они рано освобождаются.
Забирая ребенка из школы, можно обсудить с учителем интересующие вопросы. После занятий первоклашке нужен отдых: в идеале — дневной сон. А когда ребенок наберется сил, хорошо бы поговорить о происходящем в школе. Узнать, что хорошего сегодня было, советует Наталия Оборотова.
По мнению Варвары Лаврентьевой, будущего первоклассника надо постараться научить управлять своим поведением и следовать инструкциям. Если ему трудно соблюдать правила игры, учиться будет сложнее. В любом случае адаптироваться помогает сам учебный процесс — в начале года занятия сокращенные, есть большие перемены и перерывы на уроках.
Школьникам с опытом
Чтобы поддержать у подростка интерес к учебе, психолог рекомендует вместе поискать действительно интересное ему занятие. Это должна быть сфера, в которой он хотел бы прокачать себя — можно придумать полезную привычку, навык, хобби. Все это отвечает потребностям возраста, когда внимание ребенка направлено внутрь себя.
Это тот момент, когда стоит пробовать разное, искать новые направления дополнительного образования. Новые увлечения и общение с разными людьми помогут стимулировать интерес к обучению.
Начать нужно с того, что само по себе знание — интересно и современно, а быть грамотным и эрудированным — престижно и модно, считает учитель Екатерина Костыненко. «Подросткам важно быть в тренде. Напомнить им, что знания — это повод для саморазвития, я бы предложила с помощью подкастов. Они бывают на разные темы, не только для подростков, но и для младших школьников», — рассказывает она.
Для подростков остается актуальным соблюдение режима отдыха и питания, так как растущему организму требуется много ресурсов. Когда эти базовые потребности удовлетворены, можно развивать внимание, память и мышление. Если универсальные навыки в тонусе, то и учебные процессы идут проще, говорит Екатерина Костыненко. Тренировать их она предлагает с помощью онлайн-тренажеров для развития памяти и логики.
Выйти из летнего режима поможет и «Московская электронная школа». В ней можно проверить, помнит ли ученик пройденную программу.
«Часто у школьников растет тревожность из-за того, что им кажется, что за лето все забыто. На платформе “МЭШ” есть самодиагностики по всем школьным предметам. Подросткам, которым важно быть в компании, я советую собираться и вместе проверять знания. А по итогам составлять рейтинги и помогать друг другу восполнить пробелы», — отмечает Екатерина Костыненко.
Если вы родитель выпускника, то к своему спокойному настрою стоит прибавить настрой ребенка на решение поставленных задач. «Помочь, если есть такая необходимость», — так формулирует эту позицию Варвара Лаврентьева.
В выпускном классе полезно учиться тайм-менеджменту, ставить цели и планировать сроки их достижения.
Сначала маску на себя
Родителям нельзя забывать заботиться о собственном эмоциональном состоянии, напоминает психолог. Паника и лишнее напряжение точно не помогут. «Как в самолете — сначала маску на себя, потом на ребенка. Хорошо бы разобраться в своих представлениях и ожиданиях от школы. Если возникают трудности, понять их природу и проанализировать», — отмечает педагог-психолог.
По словам Екатерины Костыненко, тревожность родителей автоматически передается детям. Снизить ее помогают поиски ответов на вопросы. Для этого есть «МЭШ» с учебными планами и новостями образования, сайты школы — с графиком родительских собраний и каникул. У классного руководителя можно узнать, появились ли новые ученики или педагоги. Кроме того, в школах есть горячие линии или формы «вопрос — ответ» на сайтах.
«Все это не нужно выдавать ребенку. Если он спрашивает и для него это актуально, то поделиться стоит. Но нагружать его дополнительной информацией я бы не рекомендовала, потому что у ребенка несколько другие потребности и интересы», — отмечает учитель.
Педагоги стараются быть на связи с родителями еще до того, как начинается учеба, подтверждает учитель начальных классов Наталия Оборотова. «Конечно, отдавая ребенка в школу, родители волнуются. Но, доверяя нашему опыту, прислушиваясь к советам, достаточно быстро успокаиваются», — говорит она.
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