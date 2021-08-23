11:58 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер основатель культовой рок-группы The Everly Brothers
Американский певец, гитарист и автор песен, основатель и участник
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Музыкант скончался 21 августа. Причина смерти не раскрывается. Дон был последним из живых братьев Эверли. Второй участник дуэта, Фил, умер в январе 2014-го года от хронической болезни легких. Ему было 74 года.
The Everly Brothers образовались в 1956 году, а в следующем выпустили свой первый большой хит — Bye Bye Love.
Дуэт наиболее известен по таким песням, как Cathy’s Clown, All I Have To Do Is Dream, Love Hurts, Crying In The Rain. За время своего существования The Everly Brothers издали 21 студийный альбом, две концертные записи, 29 сборников и 75 синглов.
The Everly Brothers 15 раз попадали в десятку