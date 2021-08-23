13:04 (мск), источник: ТАСС
СМИ: Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья
РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья. Об этом в понедельник сообщила газета Libero.
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В ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве, утверждает газета. Издание обращает внимание на то, что в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от престола.
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В одном из редких интервью Бергольо отводил себе «лет пять». Понтификат Франциска длится уже девятый год.