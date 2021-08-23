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14:33 (мск), источник: Смотрим

Меньшиков останется в должности худрука Московского театра им. Ермоловой

Ранее актёры обратились к президенту России с просьбой проверить деятельность Меньшикова и законность сокращения штата. Пресс-служба театра сообщила, что готовят исковые заявления в адрес некоторых из уволенных артистов о защите чести и достоинства.

Источник: РИА "Новости"
Персона
Олег Меньшиков

Народный артист России Олег Меньшиков останется в должности худрука Московского театра имени Ермоловой, пост директора он покинул еще в июне. Об этом сообщила пресс-служба театра. Там добавили, что готовят исковые заявления в адрес некоторых из уволенных артистов о защите чести и достоинства.

Ранее актёры обратились к президенту России с просьбой проверить деятельность Меньшикова и законность сокращения штата. Они уверены, что худрук использует в личных целях государственный театр, сотрудничая с узким кругом партнеров и создавая спектакли-однодневки.

В театре же подчеркивают, что в список на увольнение попали лишь те, кто не имеет ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляется в театре и не принимает никакого участия в жизни коллектива.

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