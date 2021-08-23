14:33 (мск), источник: Смотрим
Меньшиков останется в должности худрука Московского театра им. Ермоловой
Ранее актёры обратились к президенту России с просьбой проверить деятельность Меньшикова и законность сокращения штата.
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Народный артист России Олег Меньшиков останется в должности худрука Московского театра имени Ермоловой, пост директора он покинул еще в июне. Об этом сообщила
Ранее актёры обратились к президенту России с просьбой проверить деятельность Меньшикова и законность сокращения штата. Они уверены, что худрук использует в личных целях государственный театр, сотрудничая с узким кругом партнеров и создавая
В театре же подчеркивают, что в список на увольнение попали лишь те, кто не имеет ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляется в театре и не принимает никакого участия в жизни коллектива.