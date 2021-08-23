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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые определили «предел прочности» человека

С помощью нового метода можно скорректировать негативные изменения и улучшить процесс адаптации в ряде сфер жизни

Источник: Stocksnap

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе международной группы исследователей разработали универсальный метод, с помощью которого можно оценивать состояние биологических и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам. Этот метод также позволяет предвидеть наступление кризиса в организме человека и в других сложных адаптивных системах.

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Ученые просчитали, что при увеличении адаптационной нагрузки возрастает взаимозависимость между параметрами системы (будь то организм или любая другая сложная система). Одновременно с этим растет и разброс в значениях этих параметров, а связи между их характеристиками становятся более однотипными.

На основе этих данных специалисты разработали математический метод, который дает возможность точно рассчитать наступление предкризисных состояний, что позволит вовремя реагировать на них, предотвращая или смягчая отрицательные последствия.

«Предложенный подход поможет не только разобраться в сложностях процесса старения, но и создать новую “медицину старения” и, прежде всего, открыть новые инструменты, способные предсказывать траектории будущего здоровья человека», — отметил профессор Клаудио Франчески, главный редактор ведущего международного журнала в области старения и возрастных заболеваний «Обзоры исследований старения».

По мнению ученых, метод можно использовать как в медицине (определяя «предел прочности» человеческого организма), так и в спорте, экологии, экономике и даже государственном управлении, сообщается в журнале Physics of Life Reviews.

Екатерина Гура

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