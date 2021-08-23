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14:24 (мск), источник: Фонтанка

Израиль будет прививать школьников прямо во время учёбы, а для учителей вводятся COVID-пропуска

Школы в Израиле откроются 1 сентября, несмотря на рост случаев заболевания коронавирусом и жаркие споры в правительстве. Профильные чиновники согласились ввести систему «зеленых пропусков» для учителей и других сотрудников школ. Система Green Pass позволит работать только при предоставлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID-19. Об этом 23 августа сообщает The Times Of Israel.

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Источник: AP 2021

Одновременно решено прививать детей прямо в школах.

«В рамках решения министры согласились, что соответствующие критериям учащиеся в возрасте от 12 лет и старше будут вакцинированы в кампусе в школьные часы при условии одобрения родителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон выступила против этого плана, но позже согласилась с ним, чтобы избежать задержки с началом учебного года», — отмечает издание.

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Ряд официальных лиц настаивал на отсрочке начала учебного года на месяц, поскольку штамм «дельта» спровоцировал всплеск случаев заражения вирусом. За последнюю неделю в Израиле скончались 198 человек с COVID-19, только за выходные зарегистрировано более 40 смертей, ссылается издание на статистику минздрава страны. За весь период пандемии в Израиле, чьё население составляет около 9 миллионов человек, было зарегистрировано чуть менее миллиона случаев заражения коронавирусом и около 6,8 тысячи смертей от заболевания.

В воскресенье, 22 августа, в Израиле стартовало тестирование детей в возрасте от 3 до 12 лет, которое проводится военными в более чем 400 населенных пунктах по всей стране. Издание подчеркивает, что это привело к очередям.

Прививки от COVID-19 подросткам уже делают во Франции, Швеции, Германии, Великобритании и ряде других европейских стран. В России не планируется вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников, но детям с хроническими заболеваниями рекомендуется сделать прививку, заявил 18 августа замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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