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14:42 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В США мужчина спас свою собаку из пасти аллигатора

Пес выжил, но получил серьезные травмы и лишился хвоста.

В городе Маунт-Плезант (Южная Каролина, США) местный житель Брюс Сэвидж вытащил свою собаку из пасти агрессивного аллигатора.

По словам мужчины, в тот день они вместе с Ханной отправились на прогулку к пруду. «Вдруг слышу свист рассекаемого воздуха, смотрю, а задняя часть Ханны — у аллигатора в пасти», — вспоминает Сэвидж. Он тут же стал тянуть собаку за поводок, и ура — спустя минуту аллигатор отпустил «добычу» и уплыл.

В результате схватки Ханна осталась жива, но потеряла хвост и получила травмы различной степени тяжести. Сам американец говорит, что такие случаи для этого района большая редкость: «Я просто оказался в неправильном месте в неправильное время. Тут совершенно безопасный район. Об аллигаторах мы знаем, что это что-то вроде местной фишки: сумеешь их заметить или нет?».

Сэвидж также добавил, что уже связался со службой по контролю за дикой природой. Теперь специалистам предстоит выследить и поймать опасного хищника.

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