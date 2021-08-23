14:42 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В США мужчина спас свою собаку из пасти аллигатора
Пес выжил, но получил серьезные травмы и лишился хвоста.
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В городе
По словам мужчины, в тот день они вместе с Ханной отправились на прогулку к пруду. «Вдруг слышу свист рассекаемого воздуха, смотрю, а задняя часть Ханны — у аллигатора в пасти», — вспоминает Сэвидж. Он тут же стал тянуть собаку за поводок, и ура — спустя минуту аллигатор отпустил «добычу» и уплыл.
В результате схватки Ханна осталась жива, но потеряла хвост и получила травмы различной степени тяжести. Сам американец говорит, что такие случаи для этого района большая редкость: «Я просто оказался в неправильном месте в неправильное время. Тут совершенно безопасный район. Об аллигаторах мы знаем, что это
Сэвидж также добавил, что уже связался со службой по контролю за дикой природой. Теперь специалистам предстоит выследить и поймать опасного хищника.