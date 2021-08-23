15:03 (мск), источник: BBC News Русская служба
Ученые выяснили, в чем секрет скрипок Страдивари
Старинные скрипки, созданные мастерами кремонской школы Антонио Страдивари и Джузеппе Гварнери в
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И вот теперь американские ученые полагают, что совершили прорыв. Они сосредоточили внимание на верхней деке, которая прежде всего отвечает за акустику инструмента.
«В ходе нового исследования выяснилось, что у Гварнери и Страдивари был свой уникальный метод обработки древесины, которому они придавали большое значение, — говорит один из авторов исследования (его результаты опубликованы в издании Angewandte Chemie), биохимик Техасского университета сельского хозяйства и механики Джозеф Нагивари. — Должно быть, в ходе работы эти мастера поняли, что особые соли, которыми они обрабатывали древесину, давали ей дополнительную механическую прочность и акустические преимущества».
Нагивари и его коллеги давно уже развивают теорию о том, что именно химическая обработка в лучшую сторону отличает скрипки Гварнери и Страдивари от работ других мастеров Кремоны, не говоря уже о скрипках из других регионов и стран. Однако на этот раз они попытались выяснить, каким именно составом обрабатывали мастера свои скрипки.
Применив комбинированный метод анализа, включая спектроскопию, команда ученых пришла к выводу, что среди прочего в секретный состав входили бура (тетраборат натрия), сульфаты цинка и меди, квасцы и известковая вода.
Древесина, которая шла на изготовление инструмента, покрывалась этим составом не только снаружи, но и предварительно тщательно вымачивалась в нем. На то были и иные причины.
«Присутствие этих веществ говорит о том, что скрипичные мастера тесно сотрудничали с местными аптекарями, — говорит Нагивари, — ко всему прочему и Гварнери, и Страдивари хотели уберечь свои инструменты от древоточцев, которые представляли серьезную угрозу изделиям из дерева».
Не стоит забывать и о том, что в те времена патентов и защиты авторских прав не существовало, и кремонским мастерам приходилось тщательно скрывать свои секреты, поэтому они делали все, чтобы даже на глаз невозможно было определить, чем именно обработан инструмент. Именно поэтому, скорее всего, и были утеряны секреты старых мастеров, не желавших делиться ими с другими.
Сегодня в мире сохранилось лишь несколько сотен скрипок, созданных этими двумя королями скрипичного дела, они стоят баснословных денег, и даже при этом первоклассные музыканты порой годами ждут своего шанса, чтобы приобрести такую скрипку.
И хотя команда Нагивари слегка приподняла завесу секретности, о воссоздании в полной мере старинной техники обработки инструментов пока не идет и речи.