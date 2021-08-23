17:09 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Ковидный Форт-Детрик»: как Китай распространяет слухи об американском происхождении коронавируса
Слух, будто глобальная пандемия пошла с военной базы
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В мае президент Байден поручил разобраться, действительно ли люди заразились им от животных, или болезнь распространилась в результате утечки из вирусологической лаборатории в Ухане, и отвел на эту работу 90 дней.
Большинство экспертов отвергают версию рукотворного происхождения коронавируса и считают ее конспирологической теорией.
Однако Китай, еще не зная, что написано в американском докладе, за несколько недель начал скоординированную контратаку. В ход идет все, от рэпа до постов в «Фейсбуке» от имени подставных лиц. Людей, знающих, что такое
За пределами Китая эта пропаганда мало кого убеждает, она предназначена в основном для внутренней аудитории.
«Правительство КНР больше всего заботит его легитимность в глазах собственного населения», — заявила
Китайцы утверждают, будто коронавирус был создан на военном объекте в городе Фредерик примерно в 80 км к северу от Вашингтона, а затем случилась утечка.
База
В настоящее время военных разработок там не ведется. В
В истории
В августе 2019 года сообщалось о приостановке работы лаборатории
В августе ее процитировал в «Твиттере» известный резкими высказываниями
Последнее время китайские официальные лица все чаще пользуются «Твиттером», хотя внутри страны он запрещен.
Чжао Лицзянь вообще играет важную роль в продвижении версии об американском происхождении коронавируса. Первую запись такого рода в «Твиттере» он сделал еще в июле 2020 года.
В последнее время к нему присоединились китайские дипломаты в разных странах, а государственный телеканал CCTV показал часовую передачу под названием «Темная история Форт-Детрика». Соответствующий хэштег набрал больше 100 млн просмотров в Weibo, китайском аналоге «Твиттера».
«Мы наблюдаем последовательную кампанию по привлечению внимания к
Китайская англоязычная газета Global Times выдвинула свою гипотезу: коронавирус якобы создал в сотрудничестве с командой
Редакции показалось подозрительным, что Барич в настоящее время является ведущим американским экспертом по Covid-19 и написал статью для журнала Nature Medicine о передаче коронавируса от летучих мышей — по мнению издания, в качестве отвлекающей версии.
Global Times открыла для подписания китайскими
Эксперты отмечают, что Пекин старается для большей убедительности втянуть в дискуссию о происхождении коронавируса жителей других стран.
В июле китайские официальные СМИ принялись наперебой цитировать пост в «Фейсбуке» некоего Уилсона Эдвардса, представившегося швейцарским ученым.
«Навязчивая идея обвинять Китай настолько овладела Вашингтоном, что он не желает видеть факты», — написал «Эдвардс».
Посольство Швейцарии в КНР сообщило, что человека с таким именем в стране нет. Его аккаунт в «Фейсбуке» был открыт в день публикации поста на тему Covid-19.
При этом историю первым подхватило малоизвестное
Достоверно неизвестно, существуют ли на самом деле люди, от чьего имени распространяются «версия Форт-Детрика» и дифирамбы в адрес КНР за успешную борьбу с пандемией. Не ясно, направляет ли их
Китай давно размыл грань между внутренней и внешней пропагандой, говорит профессор Репникова. По словам эксперта, он все шире использует для распространения дезинформации зарубежных пользователей и блогеров, при этом адресуясь главным образом к собственным гражданам.
Новых друзей в мире такая стратегия не добавляет, но внутри страны достаточно успешна.