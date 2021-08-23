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17:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Ковидный Форт-Детрик»: как Китай распространяет слухи об американском происхождении коронавируса

Слух, будто глобальная пандемия пошла с военной базы Форт-Детрик в штате Мэриленд, сделался популярным в Китае аккуратно накануне обнародования доклада американской разведки о происхождении Covid-19.

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Источник: GETTY IMAGES

В мае президент Байден поручил разобраться, действительно ли люди заразились им от животных, или болезнь распространилась в результате утечки из вирусологической лаборатории в Ухане, и отвел на эту работу 90 дней.

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Большинство экспертов отвергают версию рукотворного происхождения коронавируса и считают ее конспирологической теорией.

Однако Китай, еще не зная, что написано в американском докладе, за несколько недель начал скоординированную контратаку. В ход идет все, от рэпа до постов в «Фейсбуке» от имени подставных лиц. Людей, знающих, что такое Форт-Детрик, в Китае теперь больше, чем в США.

За пределами Китая эта пропаганда мало кого убеждает, она предназначена в основном для внутренней аудитории.

«Правительство КНР больше всего заботит его легитимность в глазах собственного населения», — заявила Би-би-си профессор глобальных коммуникаций из университета штата Джорджия Мария Репникова.

В чем суть обвинений?

Китайцы утверждают, будто коронавирус был создан на военном объекте в городе Фредерик примерно в 80 км к северу от Вашингтона, а затем случилась утечка.

База Форт-Детрик (Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида), была создана в 1943 году для разработки бактериологического оружия и средств защиты от него.

Источник: GETTY IMAGES

В настоящее время военных разработок там не ведется. В Форт-Детрике находятся биомедицинские лаборатории по изучению опасных вирусных болезней, таких как оспа и лихорадка Эбола.

В истории Форт-Детрика имеются темные пятна. Тамошних ученых в свое время обвиняли в использовании германских и японских наработок времен Второй мировой войны и в опасных экспериментах на людях, а прослужившего там 36 лет микробиолога Брюса Айвинса в 2001 году заподозрили в рассылке писем со спорами сибирской язвы.

В августе 2019 года сообщалось о приостановке работы лаборатории из-за утечки опасных веществ.

Китайская группа CD Rev сочинила песню в стиле рэп на английском языке: «Что вы прячете? Откройте Форт-Детрик!»

В августе ее процитировал в «Твиттере» известный резкими высказываниями пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь. «Этот рэп выражает то, что мы думаем», — написал он.

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Последнее время китайские официальные лица все чаще пользуются «Твиттером», хотя внутри страны он запрещен.

Чжао Лицзянь вообще играет важную роль в продвижении версии об американском происхождении коронавируса. Первую запись такого рода в «Твиттере» он сделал еще в июле 2020 года.

В последнее время к нему присоединились китайские дипломаты в разных странах, а государственный телеканал CCTV показал часовую передачу под названием «Темная история Форт-Детрика». Соответствующий хэштег набрал больше 100 млн просмотров в Weibo, китайском аналоге «Твиттера».

«Мы наблюдаем последовательную кампанию по привлечению внимания к Форт-Детрику с использованием многочисленных и географически разнообразных аккаунтов», — говорит Айра Хьюберт, старший исследователь аналитической фирмы Graphika, изучающей тенденции в интернете.

Китайская англоязычная газета Global Times выдвинула свою гипотезу: коронавирус якобы создал в сотрудничестве с командой Форт-Детрика вирусолог из штата Северная Каролина Ральф Барич.

Редакции показалось подозрительным, что Барич в настоящее время является ведущим американским экспертом по Covid-19 и написал статью для журнала Nature Medicine о передаче коронавируса от летучих мышей — по мнению издания, в качестве отвлекающей версии.

Global Times открыла для подписания китайскими интернет-пользователями онлайн-петицию с призывом к Всемирной организации здравоохранения послать в Форт-Детрик проверочную комиссию. Подписаться можно одним кликом, и к данному моменту это сделали свыше 25 млн человек.

От Швейцарии до Фиджи

Эксперты отмечают, что Пекин старается для большей убедительности втянуть в дискуссию о происхождении коронавируса жителей других стран.

В июле китайские официальные СМИ принялись наперебой цитировать пост в «Фейсбуке» некоего Уилсона Эдвардса, представившегося швейцарским ученым.

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«Навязчивая идея обвинять Китай настолько овладела Вашингтоном, что он не желает видеть факты», — написал «Эдвардс».

Посольство Швейцарии в КНР сообщило, что человека с таким именем в стране нет. Его аккаунт в «Фейсбуке» был открыт в день публикации поста на тему Covid-19.

При этом историю первым подхватило малоизвестное интернет-издание Voice of South Pacific с островов Фиджи. Его мобильное приложение было разработано дочерней компанией китайского информагентства China News Service.

Би-би-си выяснила, что еще до того, как пост «Уилсона Эдвардса» приобрел широкую известность, его распространили сотни человек, находящихся, по их утверждениям, в Малайзии, Индонезии и других государствах Юго-Восточной Азии.

Достоверно неизвестно, существуют ли на самом деле люди, от чьего имени распространяются «версия Форт-Детрика» и дифирамбы в адрес КНР за успешную борьбу с пандемией. Не ясно, направляет ли их кто-нибудь.Но в своих постах в «Твиттере», «Фейсбуке» и на YouTube эти люди дословно цитируют китайские государственные СМИ без ссылки на источник.

Китай давно размыл грань между внутренней и внешней пропагандой, говорит профессор Репникова. По словам эксперта, он все шире использует для распространения дезинформации зарубежных пользователей и блогеров, при этом адресуясь главным образом к собственным гражданам.

Новых друзей в мире такая стратегия не добавляет, но внутри страны достаточно успешна.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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