17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Капибары «захватили» элитные поселки в Аргентине
Экологи отмечают, что животные имеют больше прав на эту территорию, чем люди.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сеть закрытых элитных
Самые крупные грызуны в мире, которые вырастают до 60 сантиметров и весят около 60 килограммов, появились на территории сразу нескольких поселков и стали там хозяйничать: они вытаптывают газоны, объедают декоративные растения, валят красивые заборчики и оставляют после себя хаос и экскременты. Сообщается, что капибары также покусали несколько местных собак и устроили пару ДТП.
Местные жители пригрозили отстреливать грызунов, на что получили решительный ответ экологов и местных властей.
По словам специалистов, поселки Нордельта с нарушениями построены на заболоченных территориях Параны, второй по значимости реки в Южной Америке после Амазонки. Это место считается большим местом обитания капибар и других животных, которых
Местные власти уже запретили жителям элитного поселка убивать и даже пугать капибар, но пообещали придумать решение для этой проблемы, пишет The Guardian. А тем временем в соцсетях появилось огромное количество мемов на тему того, как капибары мстят «богатым капиталистам» и наслаждаются жизнью в элитном поселке.
Екатерина Гура