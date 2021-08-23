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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Капибары «захватили» элитные поселки в Аргентине

Экологи отмечают, что животные имеют больше прав на эту территорию, чем люди.

Сеть закрытых элитных эко-поселков для богачей Нордельта, расположенных на живописной территории к северу от Буэнос-Айреса, подверглась нашествию капибар.

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Самые крупные грызуны в мире, которые вырастают до 60 сантиметров и весят около 60 килограммов, появились на территории сразу нескольких поселков и стали там хозяйничать: они вытаптывают газоны, объедают декоративные растения, валят красивые заборчики и оставляют после себя хаос и экскременты. Сообщается, что капибары также покусали несколько местных собак и устроили пару ДТП.

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Местные жители пригрозили отстреливать грызунов, на что получили решительный ответ экологов и местных властей.

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По словам специалистов, поселки Нордельта с нарушениями построены на заболоченных территориях Параны, второй по значимости реки в Южной Америке после Амазонки. Это место считается большим местом обитания капибар и других животных, которых из-за строительства прогнали с их территории. Сейчас животные пытаются вернуться на прежнее место, где уже живут люди.

Местные власти уже запретили жителям элитного поселка убивать и даже пугать капибар, но пообещали придумать решение для этой проблемы, пишет The Guardian. А тем временем в соцсетях появилось огромное количество мемов на тему того, как капибары мстят «богатым капиталистам» и наслаждаются жизнью в элитном поселке.

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Капибара после двух недель, проведенных в Нордельте
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Мой сосед Капибара
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Это Нордельта!
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Екатерина Гура

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