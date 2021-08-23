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18:34 (мск), источник: Фонтанка

Ученые из США нашли антитело, которое защищает от всех известных мутаций COVID

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе выявили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Соответствующее исследование появилось на официальном портале вуза 20 августа.

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Авторы научной работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько хорошо они предотвращают заражение клеток в чашке Петри исходным вариантом SARS-CoV-2. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на мышах и отобрали наиболее эффективные.

В итоге удалось установить, что одно антитело, SARS2−38, может бороться с распространенными вариантами коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота» и редкими мутациями. По словам исследователей, антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Кроме того, SARS2−38 обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции.

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